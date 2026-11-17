क्या आप जानते हैं असली सुख संतोष ही है? किसी भी धारणा से न बंधें
इस दुनिया में सुखी होना कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं, लेकिन सुख या आनंद की परिभाषा सबके लिए अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान तमाम सुख हासिल करके भी सुखी नहीं है। वह और अधिक सुख इकट्ठा करना चाहता है, जबकि असली सुख संतोष में है।
जब आप व्यक्तियों के चेहरों को देखते हैं, तो आप प्राय: उनकी अभिव्यक्तियों को उनकी मानसिक अवस्था के अनुरूप चार तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं: मुस्कराते चेहरे- जो बाहरी और आंतरिक प्रसन्नता जताते हैं। उदास चेहरे- उदासी व्यक्त करते हुए। नीरस, अप्रसन्न चेहरे- आंतरिक उकताहट को प्रकट करते हुए। शांत चेहरे- आंतरिक शांति को प्रकट करते हुए।
एक संतुष्ट हुई इच्छा सुख उत्पन्न करती है। एक अपूर्ण लालसा दुख उत्पन्न करती है। सुख एवं दुख के मानसिक शिखरों के मध्य उदासी की खाइयां हैं। जब सुख और दुख की ऊंची तरंगें और उदासी के गड्ढे तटस्थ हो जाते हैं, तो शांति की अवस्था प्रकट हो जाती है।
शांति से परे भी एक अवस्था
शांति की अवस्था के परे आनंद की एक नित्य-नवीन अवस्था है, जिसे व्यक्ति अपने अंतर में पा सकता है और अपनी आत्मा की सच्ची स्वाभाविक अवस्था के रूप में पहचान कर सकता है। यह आनंद उल्लासपूर्ण सुख और अत्यधिक दुख तथा उदासी के गड्ढों की उत्तेजित मानसिक तरंगों के नीचे दबा हुआ है। जब मानसिक सागर की ये तरंगें लुप्त हो जाती हैं, तो शांति की सौम्य अवस्था का अनुभव होता है। शांति के इस स्थिर सागर में नित्य-नवीन आनंद प्रतिबिंबित होता है।
इस संसार में अधिकांश लोग उत्तेजित सुख या दुख की तरंगों पर हिचकोले खा रहे हैं और इनकी अनुपस्थिति में वे ऊब जाते हैं। जब आप दिन में दूसरों के चेहरों का घर पर, कार्यालय में, गलियों में अथवा समूहों में निरीक्षण करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि केवल कुछ ही हैं, जिनसे शांति झलकती है।
खुशी और निराशा
जब आप कोई प्रसन्न चेहरा देखें और उस व्यक्ति से पूछें, ‘आप किस कारण प्रसन्न हैं?’ शायद वह इस प्रकार उत्तर दे, ‘मेरी आय में बढ़ोत्तरी हो गई है।’अथवा ‘मैं एक दिलचस्प व्यक्ति से मिला।’ प्रसन्नता के पीछे एक इच्छा की पूर्ति निहित है।
जब आप किसी बेचैन चेहरे को देखते हैं और सहानुभूतिपूर्वक पूछते हैं, तो वह व्यक्ति यह उत्तर दे सकता है, ‘मैं एक बीमार आदमी हूं।’ अथवा ‘मेरा बटुआ खो गया है।’ उसकी स्वास्थ्य अथवा उसके खोए हुए धन को पुनः प्राप्त करने की इच्छा खंडित हुई है।
दुविधा में फंसा इंसान
जब आप एक ऐसा चेहरा देखते हैं, जिस पर भावशून्य तटस्थता झलकती है और आप उससे पूछते हैं, ‘क्या बात है? क्या तुम किसी कारण से अप्रसन्न हो?’ वह उसी क्षण अस्वीकार कर देगा, परंतु यदि आप उस पर दबाव डालेंगे, ‘क्या तुम प्रसन्न हो?’ वह उत्तर देगा, ‘ओह नहीं, मैं बस ऊब गया हूं।’
किसी भी धारणा से न बंधें
आपकी एक ऐसे व्यक्ति से भेंट हो सकती है, जो सुसंस्कृत हो, समृद्ध हो, एक बहुत बड़ी जागीर का मालिक हो। देखने में स्वस्थ और गोलमटोल हो और न तो अत्यधिक प्रसन्न हो, न उदास, न उकताया हुआ। ऐसी अवस्था में आप कह सकते हैं कि वह शांत है। जब ऐसा सुखी व्यक्ति इस तरह की अत्यधिक शांति का भरपूर आनंद ले चुकता है- जिसके अनुभव का कम लोगों को ही सौभाग्य प्राप्त होता है, वह मन में सोचता है, ‘बहुत शांति भोग ली मैंने- अब मुझे कुछ उत्तेजना और बदलाव की आवश्यकता है।’ अथवा वह अपने किसी मित्र से कह सकता है, ‘कृपया मेरे सिर पर जरा-सा आघात करो, जिससे मुझे लगे कि मैं जीवित हूं।’
मन की तीन अवस्थाएं:
शांति की नकारात्मक अवस्था मन की तीन अवस्थाओं- प्रसन्नता, दुख और उकताहट की अनुपस्थिति से उत्पन्न होती है। बिना उत्तेजना अथवा परिवर्तन के लंबी नकारात्मक शांति उबाऊ और अरुचिकर बन जाती है, लेकिन लंबे समय से चल रही प्रसन्नता, दुख और उदासी की अवस्थाओं के पश्चात, नकारात्मक शांति आनंददायक हो जाती है।
इसी कारण, योगीजन मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता द्वारा विचारों की तरंगों को शांत करने का सुझाव देते हैं। जब एक बार योगी विचारों की तरंगों को शांत कर देता है, तो वह शांत स्थिर झील के अंदर नीचे देखना आरंभ करता है और वहां शांति की सकारात्मक अवस्था- आत्मा के नित्य नवीन आनंद को पाता है।
आपको गहन ध्यान के पात्र से तब तक प्रभु के आनंद का अमृत पान करते रहना चाहिए, जब तक कि आप आनंद के व्यसनी न बन जाएं। निद्रा में, स्वप्न में, जाग्रत अवस्था में और जीवन की समस्त परिस्थितियों में आनंद को व्यक्त करें अन्यथा वे आपको अत्यधिक प्रसन्न या अथाह दुखी बना देती हैं। अथवा उदासी में या अस्थायी नकारात्मक शांति में संतृप्त कर देती हैं।
आपकी हंसी सच्चाई की कंदराओं से प्रतिध्वनित होनी चाहिए। आपका आनंद आपकी आत्मानुभूति के झरने से बहना चाहिए। आपकी मुस्कान आपसे मिलने वाली सभी आत्माओं में और संपूर्ण जगत में फैल जानी चाहिए।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान