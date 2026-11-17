इस दुनिया में सुखी होना कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं, लेकिन सुख या आनंद की परिभाषा सबके लिए अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान तमाम सुख हासिल करके भी सुखी नहीं है। वह और अधिक सुख इकट्ठा करना चाहता है, जबकि असली सुख संतोष में है।

जब आप व्यक्तियों के चेहरों को देखते हैं, तो आप प्राय: उनकी अभिव्यक्तियों को उनकी मानसिक अवस्था के अनुरूप चार तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं: मुस्कराते चेहरे- जो बाहरी और आंतरिक प्रसन्नता जताते हैं। उदास चेहरे- उदासी व्यक्त करते हुए। नीरस, अप्रसन्न चेहरे- आंतरिक उकताहट को प्रकट करते हुए। शांत चेहरे- आंतरिक शांति को प्रकट करते हुए।

एक संतुष्ट हुई इच्छा सुख उत्पन्न करती है। एक अपूर्ण लालसा दुख उत्पन्न करती है। सुख एवं दुख के मानसिक शिखरों के मध्य उदासी की खाइयां हैं। जब सुख और दुख की ऊंची तरंगें और उदासी के गड्ढे तटस्थ हो जाते हैं, तो शांति की अवस्था प्रकट हो जाती है।

शांति से परे भी एक अवस्था शांति की अवस्था के परे आनंद की एक नित्य-नवीन अवस्था है, जिसे व्यक्ति अपने अंतर में पा सकता है और अपनी आत्मा की सच्ची स्वाभाविक अवस्था के रूप में पहचान कर सकता है। यह आनंद उल्लासपूर्ण सुख और अत्यधिक दुख तथा उदासी के गड्ढों की उत्तेजित मानसिक तरंगों के नीचे दबा हुआ है। जब मानसिक सागर की ये तरंगें लुप्त हो जाती हैं, तो शांति की सौम्य अवस्था का अनुभव होता है। शांति के इस स्थिर सागर में नित्य-नवीन आनंद प्रतिबिंबित होता है।

इस संसार में अधिकांश लोग उत्तेजित सुख या दुख की तरंगों पर हिचकोले खा रहे हैं और इनकी अनुपस्थिति में वे ऊब जाते हैं। जब आप दिन में दूसरों के चेहरों का घर पर, कार्यालय में, गलियों में अथवा समूहों में निरीक्षण करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि केवल कुछ ही हैं, जिनसे शांति झलकती है।

खुशी और निराशा जब आप कोई प्रसन्न चेहरा देखें और उस व्यक्ति से पूछें, ‘आप किस कारण प्रसन्न हैं?’ शायद वह इस प्रकार उत्तर दे, ‘मेरी आय में बढ़ोत्तरी हो गई है।’अथवा ‘मैं एक दिलचस्प व्यक्ति से मिला।’ प्रसन्नता के पीछे एक इच्छा की पूर्ति निहित है।

जब आप किसी बेचैन चेहरे को देखते हैं और सहानुभूतिपूर्वक पूछते हैं, तो वह व्यक्ति यह उत्तर दे सकता है, ‘मैं एक बीमार आदमी हूं।’ अथवा ‘मेरा बटुआ खो गया है।’ उसकी स्वास्थ्य अथवा उसके खोए हुए धन को पुनः प्राप्त करने की इच्छा खंडित हुई है।

दुविधा में फंसा इंसान जब आप एक ऐसा चेहरा देखते हैं, जिस पर भावशून्य तटस्थता झलकती है और आप उससे पूछते हैं, ‘क्या बात है? क्या तुम किसी कारण से अप्रसन्न हो?’ वह उसी क्षण अस्वीकार कर देगा, परंतु यदि आप उस पर दबाव डालेंगे, ‘क्या तुम प्रसन्न हो?’ वह उत्तर देगा, ‘ओह नहीं, मैं बस ऊब गया हूं।’

किसी भी धारणा से न बंधें आपकी एक ऐसे व्यक्ति से भेंट हो सकती है, जो सुसंस्कृत हो, समृद्ध हो, एक बहुत बड़ी जागीर का मालिक हो। देखने में स्वस्थ और गोलमटोल हो और न तो अत्यधिक प्रसन्न हो, न उदास, न उकताया हुआ। ऐसी अवस्था में आप कह सकते हैं कि वह शांत है। जब ऐसा सुखी व्यक्ति इस तरह की अत्यधिक शांति का भरपूर आनंद ले चुकता है- जिसके अनुभव का कम लोगों को ही सौभाग्य प्राप्त होता है, वह मन में सोचता है, ‘बहुत शांति भोग ली मैंने- अब मुझे कुछ उत्तेजना और बदलाव की आवश्यकता है।’ अथवा वह अपने किसी मित्र से कह सकता है, ‘कृपया मेरे सिर पर जरा-सा आघात करो, जिससे मुझे लगे कि मैं जीवित हूं।’

मन की तीन अवस्थाएं: शांति की नकारात्मक अवस्था मन की तीन अवस्थाओं- प्रसन्नता, दुख और उकताहट की अनुपस्थिति से उत्पन्न होती है। बिना उत्तेजना अथवा परिवर्तन के लंबी नकारात्मक शांति उबाऊ और अरुचिकर बन जाती है, लेकिन लंबे समय से चल रही प्रसन्नता, दुख और उदासी की अवस्थाओं के पश्चात, नकारात्मक शांति आनंददायक हो जाती है।

इसी कारण, योगीजन मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता द्वारा विचारों की तरंगों को शांत करने का सुझाव देते हैं। जब एक बार योगी विचारों की तरंगों को शांत कर देता है, तो वह शांत स्थिर झील के अंदर नीचे देखना आरंभ करता है और वहां शांति की सकारात्मक अवस्था- आत्मा के नित्य नवीन आनंद को पाता है।

आपको गहन ध्यान के पात्र से तब तक प्रभु के आनंद का अमृत पान करते रहना चाहिए, जब तक कि आप आनंद के व्यसनी न बन जाएं। निद्रा में, स्वप्न में, जाग्रत अवस्था में और जीवन की समस्त परिस्थितियों में आनंद को व्यक्त करें अन्यथा वे आपको अत्यधिक प्रसन्न या अथाह दुखी बना देती हैं। अथवा उदासी में या अस्थायी नकारात्मक शांति में संतृप्त कर देती हैं।