साल 2026 के पहले दिन कर लें ये कार्य, पूरे साल पैसों से भरी रहेगी तिजोरी!

साल 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है और जल्द ही नए साल का शुभारंभ होने वाला है। नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है और यह नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके लिए ढेर सारी खुशियां और तरक्की लेकर आए। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि 2026 में आप पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे और आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप नए साल के पहले दिन करने चाहिए। ये कार्य न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं बल्कि पूरे साल सुख-समृद्धि भी बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं नए साल पर कौन-कौन से कार्य करने चाहिए।

पहला कार्य

नए साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी को गुरुवार है। यह दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में आप गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। साथ ही इस दिन आप सुबह में भगवान विष्णु के साथ धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते और पंचामृत का भोग लगाएं और माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।

इसके बाद माता लक्ष्मी के चरणों में पीले रंग की कौड़ियां अर्पित कर दें। कौड़ी पर हल्दी लगा दें। दिनभर उसको पूजा स्थान पर रहने दें, फिर रात में उसे अपनी तिजोरी में या धन स्थान पर रख दें। इससे धन में वृद्धि होगी।

शुभ मंत्रों का करें जाप

इसके अलावा आप नए साल की शुरुआत कुछ शुभ मंत्रों के जाप से कर सकते हैं। इस दिन लक्ष्मी सू्क्त या गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे घर में शांति और समृ्द्धि आती हैं।

ईष्ट देव की पूजा करें

नए साल की शुरुआत में आप ईष्ट देव की पूजा जरूर करें। पूजा के समय भगवान को फूल, फल और मिठाइयां जरूर चढ़ाएं।

प्रदोष व्रत

साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत 1 जनवरी गुरुवार को है। नए साल की शुरुआत प्रदोष व्रत से हो रही है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। साथ ही शिव जी को चंदन का लेप लगाएं। एक लोटे में गंगाजल भर लें। इसमें दूध, दही, घी और शहद मिला लें। फिर ओम नमः: शिवाय का मंत्रोच्चार करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित कर दें।

सूर्य को अर्घ्य दें

1 जनवरी 2026 को सुबह में स्नान के करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल में लाल चंदन, लाल फूल, केसर आदि डाल दें और सूर्य मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देंष साथ ही पिता की सेवा करें और पूरे साल पिता की सेवा का संकल्प लें। इससे आपको जीवन में सफलता मिलती है और कभी धन की कमी नहीं होती।

जरूरत मंदों को दान दें

दान करना पुण्य का कार्य माना जाता है। ऐसे में आप अपने सामर्थ्य के मुताबिक नए साल के पहले दिन अच्छे विचारों के साथ जरूरतमंद लोगों को कपड़ा, पैसे अन्न का दान कर सकते हैं। कंबल और ऊनी कपड़े का भी दान बेहद शुभ माना जाता है।