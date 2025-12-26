नए साल के पहले दिन ना करें ये गलतियां, वरना झेलने पड़ जाएंगे कष्ट!

संक्षेप: साल 2025 अब बीतने में कुछ ही समय बाकी है और जल्द ही नए साल यानी 2026 की शुरुआत होने वाली है। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल कई मायनों में लाभकारी साबित हो। इसलिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं।

साल 2025 अब बीतने में कुछ ही दिन बाकी है और जल्द ही नए साल यानी 2026 की शुरुआत होने वाली है। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल कई मायनों में लाभकारी साबित हो। इसलिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, साल के पहले दिन किए गए कार्यों का प्रभाव पूरे वर्ष पर पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे कार्य बताएंगे जिन्हें नए साल के पहले दिन बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं।

न पहने ये कपड़े

साल के पहले दिन फटे, पुराने, काले रंग के कपड़े या किसी से उधार लिए कपड़े न पहने, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने पर लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और दुर्भाग्य पीछे पड़ सकता है।

कुछ लोग थोड़े नेगेटिव किस्म के होते हैं। साल भर किसी ना किसी बात को ले कर उनका रोना-धोना चलता ही रहता है। अब अगर आपका मिजाज भी कुछ ऐसा ही है तो कम से कम नए साल के दिन तो अपना रवैया बदलने की कोशिश करें। साल की शुरुआत हंसी-खुशी के साथ करें और अपने इस मिजाज को बदलने की और पहला कदम बढ़ाएं। ऐसे आप नए साल की पॉजिटिव नोट पर शुरुआत कर पाएंगे।

उधारी से बचें नए साल के पहले दिन पैसों से जुड़ी गलती न करें मान्यता है कि साल के पहले दिन धन का लेन-देन या उधार लेना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन न किसी को पैसा उधार दें और न ही खुद उधार लें, क्योंकि इससे पूरे वर्ष आर्थिक रुकावटें आ सकती हैं। ऐसे में नए साल का जश्न मनाएं लेकिन इतना खर्च भी ना कर दें कि किसी से उधार मांगना पड़े। माना जाता है कि साल के पहले दिन कर्ज लेना मतलब पूरे साल कर्ज में डूबे रहना। अब आप यकीनन ऐसी शुरुआत तो नहीं चाहेंगे।

विवाद और बहस से बनाएं दूरी अगर नए साल की शुरुआत झगड़े या कटु शब्दों से होती है, तो इसका असर पूरे साल मानसिक तनाव के रूप में देखने को मिल सकता है। इसलिए किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें और दिन की शुरुआत शांति व सकारात्मक सोच के साथ करें।

देर से ना उठे समय पर उठें नए साल के दिन देर तक सोना या आलस्य करना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, ईश्वर का स्मरण करें और दिन की शुरुआत सकारात्मक भावनाओं के साथ करें, ताकि पूरा साल शुभ बना रहे।

घर में अंधेरा न रखें घर में अंधेरा न करें खासकर ईशान कोण में अंधेरा करना दरिद्रता को न्योता देने के समान है। घर की मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर दीपक जरूर जलाएं।