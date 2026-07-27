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गुरु पूर्णिमा को न करें ये 4 काम, जानें गुरु पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Guru Purnima ko kya na kare Guru Purnima 2026 : बुधवार के दिन गुरु पूर्णिमा का व्रत, स्नान, दान, और पूजा की जाएगी। गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ कामों को करना शुभ नहीं माना जाता है। 

Do not do these 4 things on Guru Purnima ko kya na kare Guru Purnima 2026
Guru Purnima 2026

Guru Purnima 2026, गुरु पूर्णिमा : साल में एक बार गुरु पूर्णिमा का व्रत आता है। गुरु पूर्णिमा का दिन अध्यात्म और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान, चंद्र देव और गुरुओं की पूजा करने का विधान है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरु पूर्णिमा पर पूरे विधि- विधान के साथ लक्ष्मी देवी और श्री हरि विष्णु की आराधना करने से आर्थिक दिक्कतों से राहत मिल सकती है। इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार, बुधवार को गुरु पूर्णिमा का व्रत, स्नान, दान, और पूजा की जाएगी। इस साल 29 जुलाई 2026 के दिन गुरु पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। वहीं, गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ कामों को करना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन किन कामों को करने से बचना चाहिए -

गुरु पूर्णिमा को न करें ये 4 काम, जानें गुरु पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए

तामसिक भोजन का सेवन

गुरु पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा का सेवन करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं।

दूध और चांदी का दान

गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ चीजों का दान नहीं करना चाहिए। खासतौर पर गुरु पूर्णिमा के दिन दूध और चांदी का दान करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा पर दूध और चांदी का दान करने से चंद्र ग्रह कमजोर हो सकता है। इससे आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है।

फटे, पुराने कपड़े

गुरु पूर्णिमा के दिन फटे, पुराने या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गुरु पूर्णिमा तिथि का व्रत लक्ष्मी माता को समर्पित है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन कटे, फटे या काले रंग के कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन आपको गुलाबी या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए।

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घर में अंधेरा

कोशिश करें कि गुरु पूर्णिमा के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा न हो। ऐसा कहते हैं कि घर में अंधेरा होने से मां लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि गुरु पूर्णिमा के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा न रहे।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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