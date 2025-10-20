Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Diwali wishes photo images : today happy diwali images messages diwali ki shubhkamnaye whatsapp status sms quotes
Diwali Wishes Photos , Messages : बेस्ट दिवाली की शुभकामनाएं फोटो मैसेज, SMS, कोट्स और शायरी

Diwali Wishes Photos , Messages : बेस्ट दिवाली की शुभकामनाएं फोटो मैसेज, SMS, कोट्स और शायरी

संक्षेप: Diwali Wishes Photos , Messages , Images, Quotes : दिवाली के शुभ अवसर पर लोग एक -दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं व मैसेज आदि भेजकर दिवाली विश कर रहे हैं। यहां आपके लिए कुछ चुनिंदा दिवाली शुभकामना संदेश व तस्वीरें लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं-

Mon, 20 Oct 2025 12:08 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Diwali Wishes Photos , Messages , Images, Quotes : देशभर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। रोशनी के इस त्योहार को देशवासी बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। पांच दिवसीय दीपावली का यह त्योहार धनतेरस से शुरू होकर नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज तक चलता है। दिवाली के दिन लोग मां लक्ष्मी को अपने घर बुलाने के लिए शाम को अपने घरों को दीपक, लाइट्स और रंगोली से सजाते हैं। इस मौके पर लोग एक -दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं, तस्वीरें, संदेश आदि भेजकर एक दूसरे को दिवाली विश कर रहे हैं।

यहां आपके लिए कुछ चुनिंदा दिवाली शुभकामना संदेश व तस्वीरें लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं-

दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः।

दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते।।

दिवाली महापर्व की अनेक शुभकामनाएं!

दीपों की रौशनी से जगमगाता हर आंगन,

खुशियों की सौगात लाए हर जीवन।

आपके घर में सुख-समृद्धि का उजाला फैले,

हर दिन आपके जीवन में त्योहार जैसा महके।

दिवाली की शुभकामना

दीपों का यह पावन त्योहार

आपके लिए लाए खुशियां हजार

प्रकाश एवं खुशियों के महापर्व दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।

न्धकार पर प्रकाश की शाश्वत विजय के पर्व ‘दीपावली’ की मंगलमय शुभकामनाएं। प्रकाश व खुशियों का यह महापर्व सभी के जीवन को नई उर्जा, प्रकाश, आरोग्य और समृद्धि से आलोकित करे।

Diwali wishes photo images

गणेश जी से मिले बुद्धि का वरदान,

लक्ष्मी जी से मिले धन-संपदा का दान।

यही कामना है हमारी, इस दिवाली

पाएं आप सुख-समृद्धि और मान सम्मान।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!!

सेहत बनी रहे अच्छी

सदैव रहें रोगों से दूर

बरसे मां लक्ष्मी की कृपा

घर में बिखरे स्वर्ग सा नूर

दिवाली की शुभकामनाएं

जगमगाएंगे हर तरफ दीये, घर में होगा लक्ष्मी जी का वास

दीपावली का यह शुभ दिन आपके लिए हो बेहद खास।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

Diwali wishes photo images

घर को दीपक मिले आकाश को महताब मिले

इस दिवाली पे इन आँखों को तेरा ख्वाब मिले

- डॉ. कुमार विश्वास

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

यह दीवाली आपके लिए नए अवसर, नई उपलब्धियां और नए सपने लेकर आए, आप एक सितारे की तरह चमकें, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

मां लक्ष्मी का हाथ हो, धन-दौलत की बरसात हो

धरती पर न रहे कोई दरिद्र, यहां मां का आशीर्वाद हो

दिवाली की शुभकामनाएं

दिवाली की रोशनी,

मिठाइयों की मिठास,

दियों की जगमगाहट,

धन की बरसात,

हर पल हर दिन आपके लिए त्योहार

दीवाली की शुभकामनाएं

आपको एवं आपके परिवार को आस्था,हर्षोल्लास व प्रकाश के महापर्व दीपोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर मां लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी आपके जीवन में सुख,समृद्धि व शांति की वर्षा करें।

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

Diwali wishes photo images

शुभम् करोति कल्याणम आरोग्यम धन सम्पदा

शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते।।

दीपों के पर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं

पल-पल से बनता है एहसास,

एहसास से बनता है विश्वास,

विश्वास से बनते हैं रिश्ते,

और रिश्ते से बनता है कोई खास!!

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं...

दीपावली का ये प्यारा त्योहार,

जीवन में लाए आपके खुशियां अपार

लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार,

शुभकामना हमारी करें स्वीकार!!

दीवाली की शुभकामनाएं

मुस्कुराते हंसते दीप तुम जलाना,

जीवन में नई खुशियों को लाना,

दुख दर्द अपने भूल कर,

सबको गले लगाना,

और प्यार से ये दीवाली मनाना,

दीवाली की शुभकामनाएं

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Happy Diwali Wishes Happy Diwali Images Happy Diwali Photo अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने