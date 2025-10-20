Diwali Wishes In Hindi : टॉप 20 दिवाली की शुभकामनाएं संदेश, फोटो मैसेज, SMS, शायरी और स्टेटस

संक्षेप: Diwali Wishes In Hindi : देश भर में आज दीवाली का महापर्व मनाया जा रहा है। त्योहार के इस खास मौके पर आप अपने दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों को खूबसूरत संदेश भेजक दिवाली की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

Happy Diwali Wishes Images , Photos : आज दिवाली का पावन पर्व बड़ी ही धूम धाम के साथ मनाया जा रहा है। दिवाली को दीपावली या दीपोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का पूजन होता है। लोग इन लक्ष्मी पूजन के अलावा अपने दोस्तों और करीबियों को प्यार भरी दिवाली की शुभकामनाएं भी भेजते हैं। व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम व फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों पर दिवाली की शुभकामनाएं शेयर करते हैं। अगर आप भी दिवाली पर किसी प्रियजन संग त्योहार की बधाई शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए खास शायराना अंदाज में या भक्तिमय तरीके के सबको हैप्पी दिवाली विश कर सकते हैं और बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं।

यहां देखें दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं संदेश व तस्वीरें, जिन्हें आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं- 1. सोने और चांदी की बरसात निराली हो, घर का कोई कोना दौलत से न खाली हो,

सेहत भी रहे अच्छी आपके चेहरे पर लाली हो,

हंसते रहें आप और आसपास खुशहाली ही खुशहाली हो।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

2. मां लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो, और मां दुर्गा के आशीर्वाद से,

आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो।

दिवाली 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

3. दीप जगमगाते रहे, घर झिलमिलाते रहे, साथ रहे हम जब, तो दिल मुस्काते रहे,

मां लक्ष्मी की कृपा बने हमपर,

धन वैभव सब पाते रहे,

आपके घर की चौखट पर, खुशियां सदा आती रहे

दिवाली 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

4. जगमगाएंगे हर तरफ दीये, घर में होगा लक्ष्मी जी का वास दीपावली का यह शुभ दिन, आपके लिए हो बेहद खास।

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

5. यह दीपोत्सव आपके

जीवन को स्नेह,समृद्धि,

सुख-शांति,सौहार्द एवं

अपार खुशियों की रौशनी से

आलोकित करे...!

आपको और आपके समस्त परिवार को

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!!

6. शुभम् करोति कल्याणम आरोग्यम धन सम्पदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते।।

दीपों के पर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं

7. दीपों का ये त्योहार, लाया खुशियां हजार,

मुबारक हो आप सभी को,

दिवाली का त्योहार!!

दीवाली की शुभकामनाएं

8.घर को दीपक मिले आकाश को महताब मिले इस दिवाली पे इन आँखों को तेरा ख्वाब मिले

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

9. दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते।।

दिवाली महापर्व की अनेक शुभकामनाएं!

10. दीपों की रौशनी से जगमगाता हर आंगन, खुशियों की सौगात लाए हर जीवन।

आपके घर में सुख-समृद्धि का उजाला फैले,

हर दिन आपके जीवन में त्योहार जैसा महके।

दिवाली की शुभकामना

11. दीपों का यह पावन त्योहार आपके लिए लाए खुशियां हजार

प्रकाश एवं खुशियों के महापर्व दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।

12. अन्धकार पर प्रकाश की शाश्वत विजय के पर्व ‘दीपावली’ की मंगलमय शुभकामनाएं। प्रकाश व खुशियों का यह महापर्व सभी के जीवन को नई उर्जा, प्रकाश, आरोग्य और समृद्धि से आलोकित करे।

13. गणेश जी से मिले बुद्धि का वरदान, लक्ष्मी जी से मिले धन-संपदा का दान।

यही कामना है हमारी

इस दिवाली आप पाएं सुख-समृद्धि और मान सम्मान

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

14. दीये की रोशनी जब जले, जीवन का अंधेरा सब दूर हो, इस दिवाली मांगो जो आप, भगवान को सब मंजूर हो.

हैप्पी दिवाली

15. घर सजाएं, मन सजाएं, दिल से दिल का दीप जलाएं,

इस त्योहार हम सब अपने

प्रेम ज्योत से दिवाली मनाएं.

शुभ दीपावली

16. सेहत बनी रहे अच्छी सदैव रहें रोगों से दूर

बरसे मां लक्ष्मी की कृपा

घर में बिखरे स्वर्ग सा नूर

दिवाली की शुभकामनाएं

17. जगमगाएंगे हर तरफ दीये, घर में होगा लक्ष्मी जी का वास दीपावली का यह शुभ दिन आपके लिए हो बेहद खास।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

18. यह दीवाली आपके लिए नए अवसर, नई उपलब्धियां और नए सपने लेकर आए, आप एक सितारे की तरह चमकें, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।

19. मां लक्ष्मी का हाथ हो, धन-दौलत की बरसात हो धरती पर न रहे कोई दरिद्र, यहां मां का आशीर्वाद हो

दिवाली की शुभकामनाएं

20. दिवाली की रोशनी, मिठाइयों की मिठास,

दियों की जगमगाहट,

धन की बरसात,

हर पल हर दिन आपके लिए त्योहार