Happy Diwali 2025 Wishes : इन मंत्रों और लक्ष्मी गणेश जी वाले भक्तिमय फोटो मैसेज से दें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
संक्षेप: Diwali Wishes 2025 wishes : दिवाली के शुभ अवसर पर लोग आज एक -दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं व मैसेज आदि भेजकर दिवाली विश कर रहे हैं। यहां आपके लिए कुछ चुनिंदा दिवाली शुभकामना संदेश व तस्वीरें लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं-
Diwali Wishes 2025 wishes : दीपावली का पर्व आज 20 अक्तूबर सोमवार को मनाया जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस दिन संध्याकाल और रात्रि में अमावस्या तिथि के रहने से लक्ष्मी पूजन का मुख्य पर्व इसी दिन होगा। यह दिन माता लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस के रूप में जाना जाता है। आज दिवाली पर घर और कार्यस्थलों पर श्री लक्ष्मी-गणेश का पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। दिवाली महापर्व के शुभ अवसर पर लोग एक -दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं, तस्वीरें, संदेश आदि भेजकर एक दूसरे को दिवाली विश कर रहे हैं। यहां आपके लिए कुछ चुनिंदा दिवाली शुभकामना संदेश व तस्वीरें लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं-
दीपज्योतिः परमब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः।
दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते॥
भगवान गणेश और लक्ष्मी माता से प्रार्थना है कि वे आपको अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें।
शुभ दीपावली
गणेश जी से मिले बुद्धि का वरदान,
लक्ष्मी जी से मिले धन-संपदा का दान।
यही कामना है हमारी, इस दिवाली
पाएं आप सुख-समृद्धि और मान सम्मान।
दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!!
मां लक्ष्मी का हाथ हो, धन-दौलत की बरसात हो
धरती पर न रहे कोई दरिद्र, यहां मां का आशीर्वाद हो
दिवाली की शुभकामनाएं
शुभम् करोति कल्याणम आरोग्यम धन सम्पदा
शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते।।
दीपों के पर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं
जगमगाएंगे हर तरफ दीये, घर में होगा लक्ष्मी गणेश जी का वास
दीपावली का यह शुभ दिन आपके लिए हो बेहद खास।
दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
विघ्नान् निवार्य कुरुतां भवदिष्टसिद्धिं, लक्ष्मीं प्रसाद्य तनुतां धनधान्यवृद्धिम् ।
स्वास्थ्यं सुखं प्रददतामपि पुण्यलाभं, दीपोत्सवो विदधतां हृदये प्रसादम् ।।
दीपोत्सवस्य शुभाशयाः।
दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
सेहत बनी रहे अच्छी
सदैव रहें रोगों से दूर
बरसे मां लक्ष्मी की कृपा
घर में बिखरे स्वर्ग सा नूर
दिवाली की शुभकामनाएं
दीपों की रौशनी से जगमगाता हर आंगन,
खुशियों की सौगात लाए हर जीवन।
आपके घर में सुख-समृद्धि का उजाला फैले,
हर दिन आपके जीवन में त्योहार जैसा महके।
दिवाली की शुभकामना
दीपों का यह पावन त्योहार
आपके लिए लाए खुशियां हजार
प्रकाश एवं खुशियों के महापर्व दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।
अन्धकार पर प्रकाश की शाश्वत विजय के पर्व ‘दीपावली’ की मंगलमय शुभकामनाएं। प्रकाश व खुशियों का यह महापर्व सभी के जीवन को नई उर्जा, प्रकाश, आरोग्य और समृद्धि से आलोकित करे।
घर को दीपक मिले आकाश को महताब मिले
इस दिवाली पे इन आँखों को तेरा ख्वाब मिले
दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
यह दीवाली आपके लिए नए अवसर, नई उपलब्धियां और नए सपने लेकर आए, आप एक सितारे की तरह चमकें, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
दिवाली की रोशनी,
मिठाइयों की मिठास,
दियों की जगमगाहट,
धन की बरसात,
हर पल हर दिन आपके लिए त्योहार
दीवाली की शुभकामनाएं
आपको एवं आपके परिवार को आस्था,हर्षोल्लास व प्रकाश के महापर्व दीपोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर मां लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी आपके जीवन में सुख,समृद्धि व शांति की वर्षा करें।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!