Diwali Wishes Photos , Messages : ये लेटेस्ट दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, फोटो मैसेज, कोट्स भेज कहें हैप्पी दिवाली

Diwali Wishes Photos , Messages : ये लेटेस्ट दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, फोटो मैसेज, कोट्स भेज कहें हैप्पी दिवाली

संक्षेप: Diwali Wishes Photos , Messages , Images, Quotes : दिवाली के शुभ अवसर पर लोग आज एक -दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं व मैसेज आदि भेजकर दिवाली विश कर रहे हैं। यहां आपके लिए कुछ चुनिंदा दिवाली शुभकामना संदेश व तस्वीरें लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं-

Mon, 20 Oct 2025 06:19 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Diwali Wishes Photos , Messages , Images, Quotes : दीपावली का पर्व आज 20 अक्तूबर सोमवार को मनाया जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस दिन संध्याकाल और रात्रि में अमावस्या तिथि के रहने से लक्ष्मी पूजन का मुख्य पर्व इसी दिन होगा। यह दिन माता लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस के रूप में जाना जाता है। आज दिवाली पर घर और कार्यस्थलों पर श्री लक्ष्मी-गणेश का पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। दिवाली महापर्व के शुभ अवसर पर लोग एक -दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं, तस्वीरें, संदेश आदि भेजकर एक दूसरे को दिवाली विश कर रहे हैं। यहां आपके लिए कुछ चुनिंदा दिवाली शुभकामना संदेश व तस्वीरें लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं-

दीपज्योतिः परमब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः।

दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते॥

दीपावली के शुभ अवसर पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना है कि वे आपको अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें।

शुभ दीपावली

दीपों की रौशनी से जगमगाता हर आंगन,

खुशियों की सौगात लाए हर जीवन।

आपके घर में सुख-समृद्धि का उजाला फैले,

हर दिन आपके जीवन में त्योहार जैसा महके।

दिवाली की शुभकामना

दीपों का यह पावन त्योहार

आपके लिए लाए खुशियां हजार

प्रकाश एवं खुशियों के महापर्व दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।

अन्धकार पर प्रकाश की शाश्वत विजय के पर्व ‘दीपावली’ की मंगलमय शुभकामनाएं। प्रकाश व खुशियों का यह महापर्व सभी के जीवन को नई उर्जा, प्रकाश, आरोग्य और समृद्धि से आलोकित करे।

diwali wishes

गणेश जी से मिले बुद्धि का वरदान,

लक्ष्मी जी से मिले धन-संपदा का दान।

यही कामना है हमारी, इस दिवाली

पाएं आप सुख-समृद्धि और मान सम्मान।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!!

सेहत बनी रहे अच्छी

सदैव रहें रोगों से दूर

बरसे मां लक्ष्मी की कृपा

घर में बिखरे स्वर्ग सा नूर

दिवाली की शुभकामनाएं

जगमगाएंगे हर तरफ दीये, घर में होगा लक्ष्मी जी का वास

दीपावली का यह शुभ दिन आपके लिए हो बेहद खास।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

diwali wishes

घर को दीपक मिले आकाश को महताब मिले

इस दिवाली पे इन आँखों को तेरा ख्वाब मिले

- डॉ. कुमार विश्वास

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

यह दीवाली आपके लिए नए अवसर, नई उपलब्धियां और नए सपने लेकर आए, आप एक सितारे की तरह चमकें, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।

मां लक्ष्मी का हाथ हो, धन-दौलत की बरसात हो

धरती पर न रहे कोई दरिद्र, यहां मां का आशीर्वाद हो

दिवाली की शुभकामनाएं

दिवाली की रोशनी,

मिठाइयों की मिठास,

दियों की जगमगाहट,

धन की बरसात,

हर पल हर दिन आपके लिए त्योहार

दीवाली की शुभकामनाएं

diwali wishes

आपको एवं आपके परिवार को आस्था,हर्षोल्लास व प्रकाश के महापर्व दीपोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर मां लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी आपके जीवन में सुख,समृद्धि व शांति की वर्षा करें।

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

शुभम् करोति कल्याणम आरोग्यम धन सम्पदा

शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते।।

दीपों के पर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं

पल-पल से बनता है एहसास,

एहसास से बनता है विश्वास,

विश्वास से बनते हैं रिश्ते,

और रिश्ते से बनता है कोई खास!!

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं...

diwali wishes

दीपावली का ये प्यारा त्योहार, जीवन में लाए आपके खुशियां अपार

लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, शुभकामनाएं हमारी करें स्वीकार

हैप्पी दिवाली

मुस्कुराते हंसते दीप तुम जलाना,

जीवन में नई खुशियों को लाना,

दुख दर्द अपने भूल कर,

सबको गले लगाना,

और प्यार से ये दीवाली मनाना,

दीवाली की शुभकामनाएं

