Diwali Wishes in Hindi: दिवाली पर भेजें ये 10 प्यार भरे मैसेज, अपनों की दीपावली बनाएं यादगार
संक्षेप: Diwali Wishes for relatives: दिवाली का पावन पर्व अपनों के लिए खास बनाने के लिए इन प्यार भरे व स्पेशल मैसेज से शुभकामनाएं दें। यहां दिवाली बधाई के लिए खास संदेश।
Diwali Wishes 2025: इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को है। यह लक्ष्मी-गणेश पूजा करने के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है। मान्यता है कि दिवाली का त्योहार भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने और अंधकार पर प्रकाश की विजय का उत्सव है। इसके अलावा कहा जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी भी प्रकट हुई थीं, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन का विधान है। दिवाली के दिन लोग घरों को फूलों, लाइटों व दीयों से सजाते हैं और अपनों को इस खास दिन की शुभकामनाएं भेजते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से भेज सकते हैं अपनों को दिवाली की शुभकामना।
1. दीपक की रोशनी, पटाखों की आवाज
सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार
चंदन की खुशबु, अपनों का प्यार
रोशन हो दीपावाली का त्योहार
हैप्पी दिवाली 2025
2. जीवन का अंधेरा दूर हो,
हर खुशियां द्वार पर दस्तक दे,
छा जाए रौनक आपके घर,
यह शुभ दीवाली ऐसी हो।
दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं 2025
3. दीपावली का त्योहार है आया
संग अपने खुशियों की सौगात लाया
बनी रहे जीवन में सुख-शांति
घर में खुशियों का वास हो
आपके परिवार के लिए यह दीवाली खास हो!
हैप्पी दीवाली 2025
4- दीपों की रोशनी से सज जाए हर घर,
खुशियों से भर जाए दिल और नजर
हर ख्वाब हो सच, हर मनोकामना पूरी,
आपको दीवाली मुबारक।
5. अंधेरों को छोड़कर आओ, रोशनी की ओर बढ़ें,
दीवाली का त्योहार है, खुशियों से सबको भर दें।
प्यार और भाईचारे की खुशबू फैलाएं,
आपको दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं 2025
6. दीप जलाएं, मिठाई बांटें, खुशियां मनाएं,
सुख, शांति और समृद्धि की नई राहें अपनाएं।
दिवाली पर खुशियों का संगम हो,
आपके जीवन में हमेशा रोशनी हो।
हैप्पी दिवाली 2025
7. खुशियां का पर्व है दिवाली
मस्ती की फुहार है दिवाली
लक्ष्मी पूजन का दिन है दिवाली
अपनों का प्यार है दिवाली
हैप्पी दिवाली 2025
8. कुमकुम भरे कदमों से
आए लक्ष्मी जी आपके द्वार
सुख-संपत्ति मिले आपको
कुछ ऐसा मनाएं दिवाली का त्योहार
हैप्पी दिवाली 2025
9. मुस्कुराते हंसते दीप तुम जलाना
जीवन में नई खुशियों को लाना
दुख दर्द भूलकर, सभी को गले लगाना
दिवाली की शुभकामनाएं 2025
10. दीपों का ये पावन त्योहार
आपके जीवन में लाए खुशियां हजार
लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार
हमारी शुभकामना करें स्वीकार