इस बार एक ही दिन मनेगी दिवाली, पूरे दिन रहेगा अमावस्या का मान, आयुष्मान और सौभाग योग का भी मिलेगा लाभ
इस साल एक ही दिन मनेगी दिवाली, पिछले साल तिथि का मान दो दिन होने के कारण दिवाली दो दिन मनाई गई थी। इस साल कार्तिक अमावस्या का मान एक ही दिन है।
पिछले साल की तरह दिवाली इस साल दो दिन नहीं होगी। पिछले साल कार्तिक अमावस्या का मान दो दिन होने के कारण लोगों ने दो दिन दिवाली मनाई थी। किसी ने प्रदोष काल को मानकर दिवाली मनाई तो किसी ने उदयातिथि की अमावस्या को मानकर दिवाली बनाई। लेकिन इस साल आपके सामने ऐसी परेशानी नहीं होगी। इस साल पूरे दिन दिवाली का मान रहेगा। पूरे दिन कार्तिक अमावस्या मनाई जाएगी। इसलिए एख ही दिन सभी लोग दिवाली मनाएंगे। कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि 8 नवंबर को ही शुरू होगी और रात को 12.31 बजे तक खत्म हो जाएगी। ऐसे में प्रदोषकाल 8 तारीख को मिल रहा है। इसलिए शाम के समय इसी दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। इस दिन आयुष्मान और सौभाग्य योग रहेगा, जो इस दिन के शुभता को और भी बढ़ाएगा। ।इस दिन स्वाति नक्षत्र भी रहेगा। अब जानते हैं कि दिवाली से पहले धनतेरस और नरक चतुर्दशी और गोवरधन पूजा और भाई दूज का पर्व कब मनेगा। यहां आप पढ़ें कि दिवाली पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का उत्तम समय कौन सा है।
दिवाली पूजन के लिए क्या रहेगा खास समय?
दिवाली से पहले धनतेरस से पहले खरीदना शुभ मानते हैं। खासकर सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी इस समय ज्यादा होती है। व्यापारियों के लिए भी यह समय बेहद अहम माना जाता है। इस साल दिवाली पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5.55 मिनट से शुरू होगा, इससे पहले लक्ष्मी पूजन नहीं होगा, क्योंकि इस समय राहुकाल लग रहा है। दिवाली पर खरीदारी क्यों होती है?कहते हैं कि जो इस महीने में मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनके घर में मां लक्ष्मी स्थायी वास करती हैं। 6 नवबंर को धनतेरस, 7 को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा।
दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त
इस बार लक्ष्मी पूजा के लिए एक घंटे से भी अधिक का समय मिलेगा। अभीजीत महूर्त 17:55:48 से 19:51:42 तक है। प्रदोष काल 17:31:29 से 20:08:54 तकरहेगा। लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष काल सबसे उत्तम है। इस समय ही मां लक्ष्मी औ र गणेश जी की पूजा की जाती है। वृषभ काल 17:55:48 से 19:51:42 तक रहेगा, पूजा के लिए यह समय भी उत्तम रहता है। महानिशीथ काल मुहूर्त रात को 23:38:49 से 24:31:17 तक रहेगा। भैया दूज का त्योहार 11 नवंबर को मनाया जाएगा। इस साल छठ पूजा की शुरुआत 13 नवंबर से होगी।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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