दिवाली की आधी रात करें हनुमान जी से जुड़ा ये उपाय, शनि की साढे़साती और ढैय्या से मिलेगा छुटकारा
Diwali Sadesati and Dhaiya Upay: दिवाली की मध्य रात्रि शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के साथ ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। जानें इस समय हनुमान जी से जुड़ा कौन-सा उपाय लाभकारी माना जाता है।
Diwali Upay for shani sadesati and dhaiya 2026: दिवाली का दिन शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या, मारक दशा और अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभावों से छुटकारा या राहत पाने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। दिवाली का दिन सिर्फ मां लक्ष्मी और गणेश पूजन के लिए समर्पित नहीं होता है, इसदिन हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि दिवाली की मध्यरात्रि हनुमान जी से जुड़ा एक विशेष उपाय करने से न सिर्फ उनकी कृपा मिलती है और संकटों से रक्षा होती है बल्कि शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के साथ ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी समाप्त होता है।
दिवाली की मध्यरात्रि करें हनुमान जी से जुड़ा ये उपाय:
दिवाली की मध्य रात्रि में हनुमान जी की पूजा करें और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। पूजा के बाद हनुमान चालीसा का 11 बार या कम से कम 3 बार पाठ करें। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके ऊपर जो भी ग्रह-दशाएं अशुभ चल रही हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर से हट जाए। कहते हैं कि ऐसा करने हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और शनि के साढ़ेसाती, ढैय्या के साथ ग्रहों के अशुभ प्रभावों से रक्षा होती है।
2026 में शनि की ढैय्या किस राशि पर है?
वर्तमान में शनि मीन राशि में विराजमान हैं। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। शनि के मीन राशि में होने के कारण इस समय सिंह और धनु राशि पर ढैय्या का प्रभाव है।
2026 में शनि की साढ़ेसाती किस राशि पर है?
इस समय शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण मेष राशि पर है। मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा और कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है।
हनुमान जी और शनिदेव का संबंध:
पौराणिक कथाओं के अनुसार, हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। यही कारण शनि देव हनुमान जी के भक्तों पर विशेष कृपा रखते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, उसे शनि के अशुभ प्रभावों से राहत मिलती है।
एक अन्य कथा के अनुसार, जब शनिदेव को अपनी शक्ति पर अभिमान हुआ और वे हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारने पहुंचे थे। उस समय भगवान राम की भक्ति में लीन हनुमान जी ने शनिदेव अपनी पूंछ में लपेटकर उनका अहंकार तोड़ा था, जिससे शनिदेव को पीड़ा हुई। इसके बाद शनिदेव ने उनसे क्षमा मांगी और उनके भक्तों पर कृपा बरसाने का वचन दिया था।
दिवाली की मध्य रात्रि में मां लक्ष्मी की कृपा कैसे पाएं:
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दिवाली की मध्यरात्रि सिंह लग्न में लाल आसन पर बैठकर ॐ 'ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें। जाप करने के बाद इस मंत्र को पीले कागज पर लाल रंग से लिखें। इस कागज को मां लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें और फिर इसे धन रखने के स्थान पर रख लें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा साल भर बनी रहती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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