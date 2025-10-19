Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Diwali Tulsi Upay 2025 deepawali par dhan prapti ke achuk upay to please maa lakshmi
Diwali Tulsi Upay: दिवाली पर सूखी तुलसी जुड़े करें ये 5 अचूक उपाय, खुल जाएंगे धन आगमन के रास्ते

Diwali Tulsi Upay: दिवाली पर सूखी तुलसी जुड़े करें ये 5 अचूक उपाय, खुल जाएंगे धन आगमन के रास्ते

संक्षेप: Diwali Tulsi Upay in Hindi: दिवाली का त्योहार मां लक्ष्मी को समर्पित है और हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि दिवाली के दिन सूखी तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में आर्थिक संपन्नता आती है। 

Sun, 19 Oct 2025 08:23 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Diwali Tulsi Upay to please Maa Lakshmi: हर साल कार्तिक माह की अमावस्या को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस साल दिवाली 20 अक्तूबर, सोमवार को है। दिवाली के दिन शाम को शुभ मुहूर्त में गणेश-लक्ष्मी पूजन का विधान है। दिवाली के दिन लोग मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कई उपाय करते हैं, जिनमें से सूखी तुलसी से जड़े उपाय भी शामिल हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। कहा जाता है कि दिवाली पर सूखी तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को करने से मां लक्ष्मी का घर पर आगमन होता है और धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं। जानें दिवाली पर सूखी तुलसी से जुड़े क्या उपाय करने चाहिए।

1. तिजोरी में रखना: मान्यता है कि सूखी तुलसी की पत्तियों या मंजरी को साफ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन के स्थान पर रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है।

ये भी पढ़ें:20-26 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

2. दीया जलाएं: मान्यता है कि दिवाली के दिन सूखी तुलसी की सात लकड़ियों को सूत से बांधकर घी में डुबोकर दीये के रूप में जलाना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और धन लाभ के रास्ते खुलते हैं।

3. हवन या पूजा में करें इस्तेमाल: सूखी तुलसी की लकड़ी या मंजरी का प्रयोग हवन सामग्री के साथ करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।

4. मुख्य द्वार पर लगाएं: मान्यता है कि सूखी तुलसी की जड़ों को लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर टांगना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर पर आगमन होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है।

ये भी पढ़ें:दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी पूजा के लिए ये है आसान विधि, जानें सामग्री व मुहूर्त भी

5. मां लक्ष्मी को करें अर्पित: सूखी तुलसी की मंजरी को दिवाली पूजन के समय अर्पित करना चाहिए और उसके बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर पर स्थाई वास होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Diwali Diwali kab hai Deepawali
जानें धर्म न्यूज़ , Dhanteras Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने