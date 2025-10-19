Diwali Tulsi Upay: दिवाली पर सूखी तुलसी जुड़े करें ये 5 अचूक उपाय, खुल जाएंगे धन आगमन के रास्ते

संक्षेप: Diwali Tulsi Upay in Hindi: दिवाली का त्योहार मां लक्ष्मी को समर्पित है और हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि दिवाली के दिन सूखी तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में आर्थिक संपन्नता आती है।

Diwali Tulsi Upay to please Maa Lakshmi: हर साल कार्तिक माह की अमावस्या को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस साल दिवाली 20 अक्तूबर, सोमवार को है। दिवाली के दिन शाम को शुभ मुहूर्त में गणेश-लक्ष्मी पूजन का विधान है। दिवाली के दिन लोग मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कई उपाय करते हैं, जिनमें से सूखी तुलसी से जड़े उपाय भी शामिल हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। कहा जाता है कि दिवाली पर सूखी तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को करने से मां लक्ष्मी का घर पर आगमन होता है और धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं। जानें दिवाली पर सूखी तुलसी से जुड़े क्या उपाय करने चाहिए।

1. तिजोरी में रखना: मान्यता है कि सूखी तुलसी की पत्तियों या मंजरी को साफ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन के स्थान पर रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है।

2. दीया जलाएं: मान्यता है कि दिवाली के दिन सूखी तुलसी की सात लकड़ियों को सूत से बांधकर घी में डुबोकर दीये के रूप में जलाना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और धन लाभ के रास्ते खुलते हैं।

3. हवन या पूजा में करें इस्तेमाल: सूखी तुलसी की लकड़ी या मंजरी का प्रयोग हवन सामग्री के साथ करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।

4. मुख्य द्वार पर लगाएं: मान्यता है कि सूखी तुलसी की जड़ों को लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर टांगना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर पर आगमन होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है।

5. मां लक्ष्मी को करें अर्पित: सूखी तुलसी की मंजरी को दिवाली पूजन के समय अर्पित करना चाहिए और उसके बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर पर स्थाई वास होता है।