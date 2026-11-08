दिवाली के शुभ मुहूर्त में करें मां लक्ष्मी के 108 नामों का जाप, घर में आएगी सुख-समृद्धि
Maa Lakshmi 108 Naam Jaap: दिवाली की पूजा में अगर आज आप मां लक्ष्मी के 108 नामों का जाप करेंगे तो इससे घर में सुख-शांति आएगी। जानें नामों के जाप की सही विधि क्या है?
Maa Lakshmi 108 Naam Jaap on Diwali Shubh Muhurat : दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। मां का आशीर्वाद पाने के लिए लोग इस पूजा में हर एक विधि को पूरे ध्यान से करते हैं। दिवाली पर विधि-विधान से पूजा करने के साथ ही मां लक्ष्मी के पूरे 108 नामों का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि दिवाली पूजा में अगर सच्चे मन से मां लक्ष्मी के सारे नाम जापे जाए तो इससे घर में सुख-समृद्धि आती है। साथ ही घर में खुशहाली और शांति का आगमन होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आप पर अपनी असीम कृपा बरसाएं तो आज दिवाली पर शुभ मुहूर्त के दौरान उनके 108 नामों का जाप जरूर करें।
आज शाम मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के दौरान ही आप इन 108 नामों का जाप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्नान करें। साफ-सुथरे कपड़े पहनें और पूजा की चौकी पर मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर को रखें। विधि-विधान से सारी पूजा करें और इसी के बाद शांत मन से हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी के इन 108 नामों का जाप शुरू कर दें। ध्यान रखें कि आपको उनका नाम जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। शांत मन से पूरी श्रद्दा से साथ एक के बाद एक नाम जापते जाएं। नाम जाप के बाद मां लक्ष्मी की आरती करें और इसके बाद अपने और परिवार के लिए सुख-शांति की कामना करें।
मां लक्ष्मी के 108 नाम यहां पढ़ें-
1. सर्वभूतहितप्रदा
2. श्रद्धा
3. विकृति
4. विद्या
5. प्रकृति
6. विभूति
7. परमात्मिका
8. सुरभि
9. वाक्
10. पद्मालया
11. पद्मा
12. शुचि
13. स्वाहा
14. स्वधा
15. सुधा
16. धन्या
17. हिरण्मयी
18. लक्ष्मी
19. विभावरी
20. नित्यपुष्टा
21. अदिति
22. दिति
23. वसुधारिणी
24. वसुधा
25. वसुधारिणी
26. कमला
27. कान्ता
28. कामाक्षी
29. क्षीरोधसम्भवा
30. अनुग्रहप्रदा
31. बुद्धि
32. अनघा
33. हरिवल्लभा
34. अशोका
35. अमृता
36. दीप्ता
37. लोकशोकविनाशिनी
38. धर्मनिलया
39. करुणा
40. लोकमाता
41. पद्मप्रिया
42. पद्महस्ता
43. पद्माक्षी
44. पद्मसुन्दरी
45. पद्मोद्भवा
46. पद्ममुखी
47. पद्मनाभप्रिया
48. रमा
49. पद्ममालाधरा
50. देवी
51. पद्मिनी
52. पद्मगन्धिनी
53. पुण्यगन्धा
54. सुप्रसन्ना
55. प्रसादाभिमुखी
56. प्रभा
57. चन्द्रवदना
58. चन्द्रा
59. चन्द्रसहोदरी
60. चतुर्भुजा
61. चन्द्ररूपा
62. इन्दिरा
63. इन्दुशीतला
64. आह्लादजननी
65. पुष्टि
66. शिवा
67. शिवकरी
68. सत्या
69. विमला
70. विश्वजननी
71. तुष्टि
72. दारिद्र्यनाशिनी
73. प्रीतिपुष्करिणी
74. शान्ता
75. शुक्लमाल्याम्बरा
76. श्री
77. भास्करी
78. बिल्वनिलया
79. वरारोहा
80. यशस्विनी
81. वसुन्धरा
82. उदाराङ्गा
83. हरिणी
84. हेममालिनी
85. धनधान्यकरी
86. सिद्धि
87. स्त्रैणसौम्या
88. शुभप्रदा
89. नृपवेश्मगतानन्दा
90. वरलक्ष्मी
91. वसुप्रदा
92. शुभा
93. हिरण्यप्राकारा
94. समुद्रतनया
95. जया
96. मङ्गलादेवी
97. विष्णुवक्षस्स्थलस्थिता
98. विष्णुपत्नी
99. प्रसन्नाक्षी
100. नारायणसमाश्रिता
101. त्रिकालज्ञानसम्पन्ना
102. महाकाली
103. सर्वोपद्रववारिणी
104. ब्रह्माविष्णुशिवात्मिका
105. देवी
106. नवदुर्गा
107. भुवनेश्वरी
108. दारिद्र्यध्वंसिनी
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र