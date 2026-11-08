दिवाली शाम में पूजा कब करें, जानें लखनऊ, मुंबई समेत 22 शहरों का दिवाली मुहूर्त, कैसे करें कलश, कौड़ी पूजा

दिवाली शाम में पूजा कब करें, जानें लखनऊ, मुंबई समेत 22 शहरों का दिवाली मुहूर्त, कैसे करें कलश, कौड़ी पूजा
Diwali Sham ka Muhurat Diwali Puja Timing: आज दिवाली पर शुभ मुहूर्त में कुछ मिनटों या घंटों का फर्क रहेगा। दिवाली के दिन लक्ष्मी-गणेश के साथ कौड़ी, कलश पूजा और श्री यंत्र की स्थापना करना भी शुभ माना गया है।
Diwali Sham ka Muhurat Diwali Puja Timing: आज है दीपों का उत्सव दिवाली। मुख्य रूप से देवी लक्ष्मी को समर्पित दिवाली पूजा में संध्या मुहूर्त का विशेष महत्व है। दिवाली पर विधिपूर्वक लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में धन की कमी दूर होती है। दिवाली पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, बताए गए मुहूर्त में लक्ष्मी जी का पूजन करना शुभ माना गया है। स्थानीय शहर और पंचांग के अनुसार, आज दिवाली पर शुभ मुहूर्त में कुछ मिनटों या घंटों का फर्क रहेगा। आज दिवाली के दिन लक्ष्मी-गणेश के साथ कौड़ी, कलश पूजा और श्री यंत्र की स्थापना करना भी शुभ माना गया है। आइए जानते हैं दिवाली पर शहर अनुसार पूजा के शुभ मुहूर्त, कौड़ी
दिवाली शाम में पूजा कब करें, जानें लखनऊ, मुंबई समेत 22 शहरों का दिवाली मुहूर्त, कैसे करें कलश, कौड़ी पूजा
आज दिवाली पर कौड़ी की पूजा कैसे करें?
बड़ी दिवाली के दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर और पूरे मन के साथ पूजा-अर्चना करें। पूजा के बाद लक्ष्मी जी की आरती और मंत्रों का जप जरूर करें। दिवाली के दिन कौड़ी पूजा का खास महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कौड़ी मां लक्ष्मी का प्रतीक है। दिवाली के दिन चांदी के सिक्के के साथ कौड़ी की पूजा की जाती है। पूजन के बाद कौड़ी को लाल वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखने से धन में बरकत होती है और सुख-समृद्धि बढ़ती है।
शहर अनुसार दिवाली का मुहूर्त
- लखनऊ- शाम 5:42 से 7:39 बजे
- मुंबई- शाम 6:27 से 8:27 बजे
- नई दिल्ली- शाम 5:54 से 7:50 बजे
- नोएडा- शाम 5:54 से 7:49 बजे
- पटना- शाम 5:28 से 7:25 बजे
- चंडीगढ़- शाम 5:52 से 7:46 बजे
- जयपुर- शाम 6:03 से 7:59 बजे
- हैदराबाद- शाम 6:07 से 8:08 बजे
- कोलकाता- शाम 5:20 से 7:18 बजे
- बंगलुरू- शाम 6:17 से 8:20 बजे
- अहमदाबाद- शाम 6:17 से 8:20 बजे
- देहरादून- शाम 5:48 से 7:43 बजे
- मंडी- शाम 5:49 से 7:43 बजे
- रांची- शाम 5:31 से 7:29 बजे
- रायपुर- शाम 5:49 से 7:48 बजे
- गुवाहाटी- शाम 5:00 से 6:57 बजे
- कानपुर- शाम 5:45 से 7:42 बजे
- प्रयागराज- शाम 5:41 से 7:38 बजे
- आगरा- शाम 5:53 से 7:50 बजे
- मेरठ- शाम 5:51 से 7:47 बजे
- भोपाल- शाम 6:02 से 8:01 बजे
- चेन्नई- शाम 05:51 से 08:12 बजे
दिवाली के दिन कलश पूजा कैसे करें?
दिवाली के दिन कलश की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। पूजा स्थल पर भूमि पर अष्टदल कमल की आकृति बनाकर उस पर मंगल कलश की स्थापना करें। पूजा से पहले एक कांसा, तांबा, चांदी या सोने के कलश में जल भरकर उसमें आम का पल्लव और उसके ऊपर नारियल रख कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश के गले में मौली बांधें। इसके बाद श्री यंत्र की स्थापना करें। मान्यता है कि दिवाली के दिन श्रीयंत्र की विधिवत स्थापना और उसका पूजन करने से मां लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा में कमल के फूल का उपयोग करना शुभ माना जाता है।
दिवाली के दिन तांबे के कलश में तांबे का सिक्का रखकर उसकी पूजा करना शुभ माना गया है। माना जाता है कि दिवाली के दिन ऐसा करने से मां लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। रंगोली दिवाली पर रंगोली बनाना शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में रंग-बिरंगी रंगोलियां बनाते हैं। मान्यता है कि समृद्धि के लिए दिवाली के दिन रंगोली बनना शुभ है।
क्या लगाएं भोग?
दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को भोग की वस्तुओं के रूप में फल, खीर, मेवे, मिठाई और फल अर्पित करें। इसके अलावा खील और बताशे भी मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को इन चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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