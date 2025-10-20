Diwali Rashifal: मेष, कुंभ, तुला समेत सभी राशियों के लिए कैसी है दिवाली, मां लक्ष्मी की पूजा से क्या तिजौरी में रखें

संक्षेप: Diwali Rashifal in hindi: सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा दिवाली का पर्व, इसके अलावा सभी राशि वालें किस रंग के कपड़े पहनें, क्या मां लक्ष्मी को अर्पित करें और क्या तिजौरी में रखें। यहां जानें ज्योतिर्विद पंडित दिवाकर त्रिपाठी से।-

सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा दिवाली का पर्व, इसके अलावा सभी राशि वालें किस रंग के कपड़े पहनें, क्या मां लक्ष्मी को अर्पित करें और क्या तिजौरी में रखें। यहां जानें ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी से।- मेष :सामाजिक पद प्रतिष्ठा एवं सम्मान में वृद्धि होगा। नौकरी तथा व्यवसाय में प्रगति एवं परिवर्तन होगा। अचानक आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव बढ़ेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी। घरेलू कार्यों को लेकर चिंता एवं क्रोध में वृद्धि होगी। वाणी पर संयम बरतना अति आवश्यक। लाल रंग का वस्त्र धारण करके माता का पूजन करना शुभ एवं स्वास्थ्य प्रदायक होगा। माता को पीले रंग का वस्त्र चढ़ाएं, पान तथा भगवान गणेश को दूर्वा जरूर अर्पित करें। तांबा या चाँदी चढ़ाकर तिजोरी में रखें।

वृष: कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। घरेलू कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। बौद्धिक क्षमता के आधार पर नए कार्य बनेंगे। आंतरिक चिंता में वृद्धि होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। दूरस्थ यात्रा का संयोग बनेगा। आंखों की समस्या को लेकर तनाव बढ़ेगा। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। क्रीम अथवा नीले रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करने से स्वास्थ्य एवं मनोबल में वृद्धि होगा। माता लक्ष्मी को पीला वस्त्र चढ़ाएं तथा गाय के दूध से बना खीर वह बतासे अर्पित करें। चांदी, तांबा या सोना चढ़ाकर तिजोरी में रखें।

मिथुन :बौद्धिक क्षमता का सार्थक प्रयोग बढ़ेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। सामाजिक पद, प्रतिष्ठा एवं सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी तथा व्यवसाय में प्रगति एवं परिवर्तन होगा। गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि होगी। वाणी की मधुरता में वृद्धि होगी। धन संग्रह में व्यवधान आएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी। दांपत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सकारात्मक प्रगति होगी। हरे अथवा पीले रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करने से स्वास्थ्य, मनोबल एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी को पीला वस्त्र अर्पित करें। क्रीम कलर की मिठाई, दूध की मिठाई खोवा, बतासे व गट्टा चढ़ाएं। सोना या तांबा चढ़ाकर तिजोरी में रखें।

कर्क :नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति होगा। अत्यधिक क्रोध के कारण घरेलू तनाव बढ़ेगा। सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। मानसिक चिंतन में वृद्धि होगी। दांपत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सकारात्मक प्रगति होगा। साझेदारी के कार्यों में प्रगति होगा। वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी। पेट एवं पैर की समस्या तनाव देगा। गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करने से सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी एवं बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी को पीले अथवा लाल रंग का वस्त्र अर्पित करें तथा लड्डू, पान, सुपारी, गट्टे, लावा चढ़ाएं। चांदी या सोना चढ़ाकर तिजोरी में रखें।

सिंह : धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगा। पारिवारिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। वाणी की कटुता में कमी आएगी। वाणी व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ होगा। पराक्रम एवं पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगा। संतान पर खर्च बढ़ेगा। दूर की यात्रा पर खर्च बढ़ेगा। गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद का सुख बढ़ेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। लाल अथवा गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करने से सुख और भाग्य में वृद्धि होगा । माता लक्ष्मी को पीले अथवा लाल रंग का वस्त्र अर्पित करें तथा पान सुपारी, दूध से बनी मिठाई अथवा खीर अर्पित करें। सोना या तांबा चढ़ाकर तिजोरी में रखें।

कन्या : कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा आर्थिक पक्ष मजबूत होगा अचानक पारिवारिक खर्चे में वृद्धि होगी जीवनसाथी के पक्ष से लाभ प्राप्त होगा प्रेम संबंधों में सकारात्मक प्रगति होगी संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा बौद्धिक क्षमता का विस्तार होगा मनोबल में थोड़ी नकारात्मकता बढ़ेगी वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी आंखों की समस्या पर खर्च बढ़ेगा पेट की समस्या तनाव देगा।पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजन करने से आय, लाभ एवं सुख में वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी को लाल रंग का वस्त्र, चुनरी अर्पित करें। खोवे की मिठाई, कमल का पुष्प, अर्पित करें। सोना या चांदी चढ़ाकर कर तिजोरी में रखें।

तुला :-आलस्य में वृद्धि होगी। गृह एवं वाहन सुख पर खर्च बढ़ेगा। स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ेगा। मानसिक उलझन में वृद्धि होगी। दांपत्य जीवन को लेकर तनाव बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में टकराव बढ़ेगा। अत्यधिक क्रोध के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। संतान पक्ष से तनाव बढ़ेगा। आर्थिक वृद्धि में वृद्धि होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। चोट अथवा चिंता में वृद्धि होगी।क्रीम या गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करने से मनोबल,भोग विलासिता में वृद्धि एवं स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता लक्ष्मी को पीले रंग का वस्त्र व पीला पुष्प अर्पित करें । कलाकंद अथवा रसमलाई माता को अर्पित करें तथा चांदी एवं तांबा चढाकर तिजोरी में रखें।

वृश्चिक :-दूरस्थ यात्रा पर खर्च बढ़ेगा। आंखों की समस्या पर खर्च बढ़ेगा। अचानक क्रोध में वृद्धि होगी। नौकरी तथा व्यवसाय से जुड़े लोगों को कार्य स्थल पर तनाव बढ़ेगा। आर्थिक प्रगति होगी। जीवन साथी से लाभ की संभावना बढ़ेगी। लाभ में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी। पराक्रम, पुरुषार्थ एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हृदय रोग, सीने की तकलीफ, घबराहट एवं सुख में कमी होगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी।पिला रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करने से स्वास्थ्य, मनोबल एवं बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी । माता लक्ष्मी को श्वेत पुष्प, कमल का पुष्प तथा गेरुआ रंग का चुनरी अर्पित करें । सफेद मिठाई, दूध से बनी मिठाई, गट्टा, बताशा भोग में चढ़ाये। सोना, चांदी, तांबा चढाकर तिजोरी में रखें।

धनु : पराक्रम पुरुषार्थ पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगा। आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। नौकरी तथा व्यवसाय में उन्नति होगी। पैर में कष्ट बढ़ेगा। मानसिक चिंता में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। वाणी व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ होगा। अचानक धन लाभ में वृद्धि होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होगा। पेट एवं आंतरिक समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा।

लाल एवं गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करने से भाग्य में वृद्धि के साथ आर्थिक प्रगति होगी। माता लक्ष्मी को श्वेत पुष्प, कमल का पुष्प अर्पित करें। पान, सुपारी, दूध से बने मिठाई, बताशा गट्टा, लाई का भोग लगाएं। सोना व तांबा चढ़ाकर तिजोरी में रखें।

मकर : सामाजिक दायरे में वृद्धि होगा। पुरुषार्थ एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ-साथ नौकरी एवं व्यवसाय में प्रगति होगा। क्रोध में वृद्धि होगी। सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों को लाभ प्राप्त होगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। आर्थिक प्रगति में वृद्धि होगी। नए दायित्व में वृद्धि होगी। वाणी की तीव्रता एवं कटुता में वृद्धि होगी। पारिवारिक खर्चे में वृद्धि होगा। नीले, हरे अथवा पीले रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करने से प्रतिष्ठा, भाग्य एवं बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगा । माता लक्ष्मी को पीला पुष्प व कमल पुष्प अर्पित करें । रसमलाई, पान, सुपारी, केसर का भोग लगाएं। सोना व चांदी चढ़ाकर तिजोरी में रखें।

कुंभ : कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। पारिवारिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव या मनमुटाव बढ़ सकता है। दूरस्थ यात्रा पर खर्च बढ़ सकता है। पेट की आंतरिक समस्या में वृद्धि। कंधे तथा पैर में दर्द की संभावना बनेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी। नीले, क्रीम अथवा हरे रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करना शुभ रहेगा। माता लक्ष्मी को पान का बीड़ा, सुपारी, पीला वस्त्र, सफेद मिठाई, दूध से बनी मिठाई, सफेद पुष्प, कमल का पुष्प अर्पित करें। सोना चढ़ाकर तिजोरी में रखें।