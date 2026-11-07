दिवाली पर एक नहीं दो राजयोग बरसाएंगे धन, 4 राशियों की जमकर बनेंगी दिवाली
दिवाली पर एक नहीं दो राजयोग बरसाएंगे धन, किन चार राशियों के लिए अच्छे योग और क्या होने वाला है लाभ, सब कुछ पढ़ें
बुध और सूर्य के कन्या राशि में रहने आज बुधादित्य राजयोग बन रहा है। यह उत्तम योग है, इससे आप क्रिएटिविटी से आगे बढ़ेंगे। इस योग के बनने के कारण दिवाली पर आपको इसका लाभ मिलेगा। दिवाली पर लक्ष्मी नारायण योग भी है। आपको बता दें कि 71 साल बाद ऐसा हो रहा है जब दिवाली पर दो राजयोग बन रहे हैं। एक लक्ष्मी नारायण राजयोग और एक बुधादित्य राजयोग । इन दो राजयोगों के कारण दिवाली का पर्व बहुत खास रहने वाला है। यहां हम इन दोनों राजयोगों के बारे में भी जानेंगे और अमावस्या योग के बारे में भी जानेंगे।
क्या है लक्ष्मी नारायण राजयोग
आपको बता दें कि लक्ष्मीनारायण राजयोग बुध और शुक्र की युति से बनता है। बुध एक तरफ जहां बुद्धि और व्यापार का कारक माना जाता है। शुक्र सुख-सुविधा, वैभव, कला और भौतिक संपन्नता का कारक माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो आर्थिक उन्नति और सुख-सुविधाओं में वृद्धि आती है। ऐसे में दिवाली के दिन बनने वाले इस योग से आपके पास धन समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। इन दोनों राजयोगों को धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अमावस्या योग क्या है?
यही नहीं इस दिन सूर्य-बुध की युति हो रही है, दोनों एक ही राशि में है, इसलिए इन दोनों के मिलने के कारण अमावस्या योग बन रहा है। ये दोनों तुला राशि में हैं। अमावस्या योग एक तरह का दोष होता है, इसमें चंद्रमा पीड़ित होता है। इस योग में सूर्य चंद्रमा एक ही घर में आ जाते हैं। नमामि शमिशाम निर्वाण रूपम इस श्लोक का पाठ करें और शिवजी को गंगा जल , दूध, दही आदि अर्पित करना चाहिए। इससे आपका चंद्रमा शांत होता है।
लक्ष्मी पूजन के लिए क्या मुहूर्त
आपको बता दें कि लक्ष्मी जी का पूजन हमेशा स्थिर लग्न में करना चाहिए। स्थिर वृषभ लग्न शाम 6 से 7:45 बजे तक रहेगा यह श्रेष्ठ लक्ष्मी पूजन मुहूर्त है। निशीथ काल: अर्धरात्रि में स्थिर सिंह लग्न का संयोग बन रहा है।
मिथुन राशि के लिए क्या परिणाम
मिथुन राशि के लिए इन राजयोगों से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपके लिए एक नहीं एक से बढ़कर एक चीजें अच्छे फल देने वाली हैं। आपकी क्रिएटिविटी से आप आगे बढ़ेंगे। आपको विदेश जानें का मौका मिलेगा। आपके लिए निवेश अच्छा लाभ देगा। स्टूडेंट्स का मन पढ़ने में लगेगा।
तुला राशि के लिए क्या खास
तुला राशि में ही एक नहींतीन ग्रह होंगे तो ऐसे में त्रिग्रही योग बनेगा, इससे आपकी राशि के लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। आपकी पर्सनेल्टी में अच्छे बदलाव आएंगे। आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपके लिए बिजनेस और नौकरी दोनों में अच्छा योग इंतजार कर रहा है। कुल मिलाकर समय अच्छा है। नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
धनु राशि के लिए यह यह योग आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला रहेगा। आपके चीजें पहले से कहीं ज्यादा अच्छी होंगी। आपको अपनी पहले की प्लानिंग का अब फल मिलेगा। अगर देशे से बाहर जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छी खबर ला सकता है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां