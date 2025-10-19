Laxmi Pujan Time: दिवाली पर ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री और कारखाने में किस समय करें पूजा? जानें मुहूर्त
संक्षेप: Diwali Laxmi Puja Muhurat for Office and Factory: दिवाली के दिन लोग अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री व कारखानों में भी लक्ष्मी पूजन करते हैं। जानें 20 अक्टूबर को कारखानों व प्रतिष्ठानों में गणेश-लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त।
Diwali Pujan Muhurat for Office, Factory and Shop 20 October 2025: कार्तिक माह की अमावस्या को दिवाली या दीपावली मनाई जाती है। इस दिन घरों में विधि-विधान से गणेश-लक्ष्मी पूजन किया जाता है। इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को है। दिवाली पर घरों के अलावा दुकानों, फैक्ट्री व कारखानों में भी मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए दिवाली पूजा के लिए दोपहर का समय सबसे अच्छा माना जाता है। जानें इस दिवाली पर ऑफिस, दुकान, कारखानों व फैक्ट्री में लक्ष्मी पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है।
दुकान, ऑफिस, कारखानों व व्यापारियों के लिए लक्ष्मी पूजन मुहूर्त 2025: दुकान, ऑफिस, कारखानों व व्यापारियों के लिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को दोपहर 3:30 मिनट से शाम 5:00 बजे तक रहेगा।
प्रदोष काल- शाम 05:46 बजे से रात 08:18 बजे तक।
वृषभ काल- शाम 07:08 बजे से रात 09:03 बजे तक।
किसान, व्यापारी और विद्यार्थी किस समय करें दिवाली पूजन: हिंदू पंचांग के अनुसार, गृहस्थ, किसान व विद्यार्थियों के लिए दिवाली पूजन का उत्तम समय 20 अक्टूबर को शाम 7:32 बजे से लेकर रात 9:28 बजे तक रहेगा। नए व्यापारियों के लिए दिवाली पूजा के लिए शुभ समय शाम 5:55 मिनट से लेकर शाम 7:25 बजे तक रहेगा। पुराने व्यापारियों के लिए दिवाली पूजा के लिए उत्तम समय रात 3:25 मिनट से लेकर शाम 4:55 बजे तक रहेगा।
दिवाली 2025 निशिता काल पूजा मुहूर्त: मां लक्ष्मी का पूजन निशिता काल में अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस मुहू्र्त में मां लक्ष्मी की पूजा करने से उनका स्थाई वास होता है। 20 अक्टूबर को निशिता काल रात 11:41 बजे से देर रात 12:31 बजे तक रहेगा। सिंह लग्न काल सुबह 01:38 से 03:56 तक रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।