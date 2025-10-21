Hindustan Hindi News
दिवाली पूजा के बाद इन बातों का रखें ध्यान, मां लक्ष्मी रहेंगी प्रसन्न, खूब होगा धन लाभ

संक्षेप: दिवाली सिर्फ दीप जलाने और मिठाई खाने का त्योहार नहीं है। ये वो समय है जब पूरा देश अपने घरों को रोशनी और खुशियों से भर देता है। हर घर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है, और लोग कामना करते हैं कि आने वाला साल सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे।

Tue, 21 Oct 2025 10:56 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिवाली सिर्फ दीप जलाने और मिठाई खाने का त्योहार नहीं है। ये वो समय है जब पूरा देश अपने घरों को रोशनी और खुशियों से भर देता है। हर घर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है और लोग कामना करते हैं कि आने वाला साल सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। दिवाली की रात को खासतौर पर सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे शुभ कर्म भी कई गुना फल देते हैं। लेकिन, कई बार पूजा के बाद हम अनजाने में कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, जो मां लक्ष्मी को नाराज कर सकती हैं। आइए जानते हैं, दिवाली पूजा के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए…

मूर्तियों को तुरंत न हटाएं

दिवाली पूजा के बाद मूर्तियों और चौकी को तुंरत न हटाएं मान्यता है कि देवी-देवता पूजा के बाद कुछ समय तक वहीं विराजमान रहते हैं। मूर्तियां अगले दिन सुबह स्नान के बाद ही हटाएं।

तामसिक भोजन व शराब का सेवन न करें

पूजा के तुरंत बाद मांसाहार, शराब का सेवन नहीं खाना चाहिए। इससे शरीर और मन की पवित्रता टूटती है। इस दिन सात्विक भोजन ही लें।

बाल या नाखून काटना

दिवाली की रात सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होती है। इस समय बाल या नाखून काटने से ये ऊर्जा बाधित हो सकती है।

किसी को अपमानित करना या कटु बोलना

पूजा के बाद घर में प्यार और शांति बनाए रखें। झगड़ा या बुरा बोलना मां लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकता है।

साधु, संत या भिखारी को खाली हाथ भेजना

अगर कोई साधु या भिखारी आपके घर आए, तो उन्हें थोड़ी सी मदद या दक्षिणा जरूर दें। ये आपके लिए शुभ माना जाता है।

पूजा के बाद तुरंत हाथ धोना

पूजा के दौरान घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। पूजा खत्म होते ही हाथ धोने से ये ऊर्जा चली जा सकती है। इसलिए थोड़ा समय बाद ही हाथ-पैर धोएं।

