Diwali 2026: दिवाली पूजा में लक्ष्मी चालीसा कब पढ़ना चाहिए? 1 गलती से अधूरी होगी पूजा
Diwali Puja Vidhi Lakshmi Chalisha Kab Padhe : क्या आपको लक्ष्मी पूजा की सही विधि पता है? जानें पूजा के दौरान कब मां लक्ष्मी की चालीसा को पढ़ना सबसे शुभ माना जाता है? जानें इस दौरान किस गलती को करने से बचना है?
Diwali Puja Vidhi Lakshmi Chalisha Kab Padhe Diwali 2026 : दिवाली की शाम मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन सही विधि-विधान से गई पूजा से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। ऐसे में पूजा में किसी भी तरह की कमी हो ये कोई भी नहीं चाहता है। आज मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाने के साथ-साथ मिठाई और फल का भोग लगाया जाता है। इस पूजा में लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना सबसे अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
हालांकि चालीसा को कब पढ़ना चाहिए इसे लेकर कई बार कन्फ्यूजन सा बना रहता है। क्या आप जानते हैं कि दिवाली पूजा में किस पड़ाव पर आकर चालीसा पढ़ना सही माना जाता है? क्या इसे पूजा के शुरू में पढ़ना है? या फिर बीच में या आरती के बाद? तो चलिए जानते हैं लक्ष्मी पूजा का सही क्रम क्या है और इस दौरान कब लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है?
लक्ष्मी चालीसा कब पढ़ना चाहिए?
धार्मिक मान्यता के हिसाब से दिवाली की पूजा हमेशा भगवान गणेश से शुरू करनी चाहिए। इसके बाद ही मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें। मेन पूजा के दौरान ही लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है। इसके बाद मंत्र जाप और भोग वगैरह लगाएं। सबसे पहले भगवान गणेश को फूल, अक्षत, दुर्वा और मिठाई चढ़ाएं। अब मां लक्ष्मी को सारी चीजें अर्पित करें। धूप और दीया दिखाएं। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके बाद मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की आरती करें। अब घर से सभी सदस्यों को आरती दिखा दें और प्रसाद बांट दें।
लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते हुए ना करें ये गलती
दिवाली पूजा में हर एक छोटी-बड़ी चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तमाम लोग मां लक्ष्मी और गणेश जी की आरती करने के बाद लक्ष्मी चालीसा पढ़ते हैं। सही नियम के अनुसार आरती हमेशा चालीसा के पाठ और मंत्र जाप के बाद ही रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार आरती को पूजा के समापन के रूप में देखा जाता है। इस तरह से पहले आप लक्ष्मी चालीसा और मंत्र जाप कर लें और आखिरी में आरती करें। साथ ही ये भी ध्यान रखें पूजा का क्रम सही होना तो जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी आपकी श्रद्धा है। मन को शांत रहकर पूजा करें।
लक्ष्मी चालीसा पढ़ने का सही तरीका
1. नियम के हिसाब से लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते हुए आपका चेहरा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा को शुभ माना जाता है। किसी आसन पर बैठकर ही चालीसा का पाठ करें।
2. मां लक्ष्मी के आगे घी का दीया सबसे पहले जलाएं। इसके बाद ही पूजा-पाठ की शुरुआत करें। मान्यता है कि इससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। दिए को जलाने के बाद चालीसा का पाठ करें। इससे पहले पाठ नहीं करना है।
3. सबसे जरूरी नियम है कि आज लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते वक्त आपको किसी भी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखानी है। हर एक चौपाई को क्लियरली पढ़ें और अपना पूरा ध्यान मां लक्ष्मी में ही लगाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
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