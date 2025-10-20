Diwali Puja Today: दीपावली आज, लक्ष्मी, हंस योग, ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री में कब करें पूजा

संक्षेप: दीपावली का पर्व इस बार 20 अक्तूबर सोमवार को मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस दिन संध्याकाल और रात्रि में अमावस्या तिथि के रहने से लक्ष्मी पूजन का मुख्य पर्व इसी दिन होगा। यह दिन माता लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस के रूप में जाना जाता है।

दीपावली का पर्व इस बार 20 अक्तूबर सोमवार को मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस दिन संध्याकाल और रात्रि में अमावस्या तिथि के रहने से लक्ष्मी पूजन का मुख्य पर्व इसी दिन होगा। यह दिन माता लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस के रूप में जाना जाता है। घर और कार्यस्थलों पर श्री लक्ष्मी-गणेश का पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। परंपरा के अनुसार, दीपावली पर संध्या से रात्रि तक देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। इस दिन घर को स्वच्छ, सुसज्जित और दीपों से आलोकित रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश हो सके। ज्योतिषाचार्य विभोर इंदूसुत के अनुसार ज्योतिष की दृष्टि से दीवाली पर इस बार चंद्रमा और शुक्र के कन्या राशि में युति से लक्ष्मी योग बन रहा है, जबकि बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में रहकर हंस योग बना रहे हैं। ये दोनों योग धन, ऐश्वर्य और सफलता देने वाले हैं। इसीलिए इस बार की दीपावली पर पूजा, दान और साधना अत्यंत फलदायी मानी गई है।

इस काल अवधि में करें पूजन कुंभ लग्न में मुहूर्त :

दिन में 02:34 से 04:05 बजे तक

वृष लग्न में मुहूर्त:

सायं 07:10 से रात09:10 तक

सिंह लग्न में मुहूर्त :

रात्रि 01:38 से 03:52 बजे तक

(इनमें से किसी भी समय अपने ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री में लक्ष्मी-गणेश पूजन कर सकते हैं।)