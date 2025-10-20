Hindustan Hindi News
Diwali Puja Today 20 October lakshmi and Hans Rajyog office dukan factory puja muhurat
Diwali Puja Today: दीपावली आज, लक्ष्मी, हंस योग, ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री में कब करें पूजा

Diwali Puja Today: दीपावली आज, लक्ष्मी, हंस योग, ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री में कब करें पूजा

संक्षेप:  दीपावली का पर्व इस बार 20 अक्तूबर सोमवार को मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस दिन संध्याकाल और रात्रि में अमावस्या तिथि के रहने से लक्ष्मी पूजन का मुख्य पर्व इसी दिन होगा। यह दिन माता लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस के रूप में जाना जाता है। 

Mon, 20 Oct 2025 07:50 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
दीपावली का पर्व इस बार 20 अक्तूबर सोमवार को मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस दिन संध्याकाल और रात्रि में अमावस्या तिथि के रहने से लक्ष्मी पूजन का मुख्य पर्व इसी दिन होगा। यह दिन माता लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस के रूप में जाना जाता है। घर और कार्यस्थलों पर श्री लक्ष्मी-गणेश का पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। परंपरा के अनुसार, दीपावली पर संध्या से रात्रि तक देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। इस दिन घर को स्वच्छ, सुसज्जित और दीपों से आलोकित रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश हो सके। ज्योतिषाचार्य विभोर इंदूसुत के अनुसार ज्योतिष की दृष्टि से दीवाली पर इस बार चंद्रमा और शुक्र के कन्या राशि में युति से लक्ष्मी योग बन रहा है, जबकि बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में रहकर हंस योग बना रहे हैं। ये दोनों योग धन, ऐश्वर्य और सफलता देने वाले हैं। इसीलिए इस बार की दीपावली पर पूजा, दान और साधना अत्यंत फलदायी मानी गई है।

ये भी पढ़ें:Laxmi Ji Ki Aarti: दिवाली पर सुबह शाम करें मां लक्ष्मी जी की आरती

इस काल अवधि में करें पूजन

कुंभ लग्न में मुहूर्त :

दिन में 02:34 से 04:05 बजे तक

वृष लग्न में मुहूर्त:

सायं 07:10 से रात09:10 तक

सिंह लग्न में मुहूर्त :

रात्रि 01:38 से 03:52 बजे तक

(इनमें से किसी भी समय अपने ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री में लक्ष्मी-गणेश पूजन कर सकते हैं।)

ज्योतिष अन्वेषक अमित गुप्ता के अनुसार, घर के पूजा स्थल को स्वच्छ कर लाल वस्त्र बिछाई चौकी पर लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। पूजन सामग्री में फूल, मिठाई, खील-बताशे रखें। सबसे पहले घी का दीप जलाकर वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। मंत्र से गणेश जी का ध्यान करें, फिर सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्यप्रदायिनीम। सर्वदेवमयीमीशां देवीमावाहयाम्यहम् ।। ॐ तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् । यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्।। मंत्र से माता लक्ष्मी का आह्वान करें। रोली से तिलक करें, पुष्प और मिठाई अर्पित करें, श्री सूक्त का पाठ करें और आरती करें। पूजा के बाद मुख्य द्वार पर दीप जलाकर माता लक्ष्मी से घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें।

