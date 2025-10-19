Hindustan Hindi News
Diwali Puja: दीपावली शिववास योग में, दिवाली पर सुबह कैसे पूजा करें, जानें पुराणों में क्या लिखा है?

संक्षेप: दीपावली का पर्व इस वर्ष 20 अक्टूबर, सोमवार को मनाया जाएगा। सोमवार को इस बार जहां शिवजी की पूजा का दिन है, वहीं इस बार दिवाली पर शिववास योग भी बन रहा है। इसके अलावा इस दिन भद्रा भी रहेगी।

Sun, 19 Oct 2025 04:52 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
दीपावली का पर्व इस वर्ष 20 अक्टूबर, सोमवार को मनाया जाएगा। सोमवार को इस बार जहां शिवजी की पूजा का दिन है, वहीं इस बार दिवाली पर शिववास योग भी बन रहा है। इसके अलावा इस दिन भद्रा भी रहेगी। आइए जानें दिवाली पर इस बार दीपावली पर सुबह किस समय पितरों की पूजा करनी है। इस बार दिवाली पर भद्रवास योग और शिववास योग का संयोग बन रहा है। इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा भी कल्याणकारी रहेगी। वहीं धन की देवी महालक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत उत्तम समय है। इस साल दीपावली पर भद्रवास योग सुबह 08 बजकर 44 मिनट तक रहेगा। भद्रा में अच्छा काम नहीं किया जाता है, इसलिए इस दौरान पितरों की पूजा ना करें। दिवाली पर भद्रा स्वर्ग लोक में है, जो अच्छा समय है। इसके अलावा शिववास योग सुबह 06 बजकर 48 मिनट से होगा। इस योग में शिव-शक्ति की पूजा करने से साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

स्कंदपुराण में लिखा है दिवाली के दिन सबसे पहले पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। इसके बाद कुछ कार्य किए जाते हैं। स्कंदपुराण के अनुसार अमावास्या के दिन प्रातःकाल स्नान करके देवताओं ओर पितरों की पूजा ओर उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध तथा घी आदि से पार्वण श्राद्ध करें। पार्वण श्राद्ध पितरों के सम्मान और शांति के लिए किया जाता है। इसे विशेष अवसरों पर या अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन बालकों ओर रोगियों के सिवा ओर किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय मां लक्ष्मी और गणेश पूजन करना चाहिए।

दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त:

अमृत - सर्वोत्तम: 06:25 ए एम से 07:50 ए एम

शुभ - उत्तम: 09:15 ए एम से 10:40 ए एम

लाभ - उन्नति: 02:56 पी एम से 04:21 पी एम

अपराह्न मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) - 03:44 पी एम से 05:46 पी एम

सायाह्न मुहूर्त (चर) - 05:46 पी एम से 07:21 पी एम

अमृत - सर्वोत्तम: 04:21 पी एम से 05:46 पी एम

