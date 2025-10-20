दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त आज रात 8 बजकर 18 मिनट तक, इस विधि से करें लक्ष्मी-गणेश का पूजन
Diwali Puja Time Shubh Muhurat : दिवाली का त्योहार पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आज यानी 20 अक्टूबर 2025 को अमावस्या तिथि पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की पूजा का विशेष योग बन रहा है। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति विधि-विधान से लक्ष्मी-गणेश की पूजा करता है, उसके घर में सुख-समृद्धि, धन और सौभाग्य का वास होता है।
पूजा का शुभ मुहूर्त- इस साल शाम को 7 बजकर 8 मिनट से शाम को 8 बजकर 18 मिनट तक लक्ष्मी-गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त है।
दीपावली 2025 — शुभ चौघड़िया मुहूर्त
अमृत मुहूर्त: सुबह 6:25 से 7:52 तक
शुभ मुहूर्त: सुबह 9:18 से 10:45 तक
लाभ मुहूर्त: दोपहर 3:04 से 4:31 तक
अमृत मुहूर्त: शाम 4:31 से 5:57 तक
चर मुहूर्त: शाम 5:57 से 7:31 तक
रात्रि लाभ मुहूर्त: 10:38 से 12:11 तक
निशीथ काल पूजा मुहूर्त
निशीथ काल: रात 11:41 से 12:31 तक
सिंह लग्न काल: सुबह 1:38 से 3:56 तक
दिनभर के विशेष पूजन समय (20 अक्टूबर)
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:48 से 12:34 तक
विजयी मुहूर्त: दोपहर 2:07 से 2:53 तक
गोधूली मुहूर्त: शाम 5:57 से 6:22 तक
संध्या पूजा: शाम 5:57 से 7:12 तक
मुख्य लक्ष्मी पूजन: 7:08 PM से 8:18 PM
निशीथ काल पूजा: 11:47 PM से 12:36 AM
लक्ष्मी-गणेश पूजा की विधि
सबसे पहले दीप जलाएं और भगवान गणेश से विधिवत पूजा का संकल्प लें।
गणेश जी को फूल, धूप, दीप, मिठाई और फल अर्पित करें।
इसके बाद मां लक्ष्मी की पूजा करें। कमल या गुलाब का फूल अर्पित करते हुए "ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का जाप करें।
मां लक्ष्मी को चांदी के सिक्के, मिठाई, खील-बताशे, और पान अर्पित करें।
अंत में कुबेर देव की आराधना करें और घर की तिजोरी या लॉकर पर हल्दी का तिलक लगाएं।
पूजा के बाद लक्ष्मी आरती और गणेश आरती अवश्य करें।
करें ये खास उपाय-
मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 11 दीपक जलाएं।
“ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें।
तिजोरी या लॉकर में लाल कपड़े में चांदी का सिक्का रखें।
अगले दिन जरूरतमंदों को मिठाई या वस्त्र दान करें।