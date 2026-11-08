Lakshmi upaay 2026 : दिवाली के दिन अलक्ष्मी को कैसे भगाएं, कैसे आएंगी धन की देवी, घोर गरीबी से बचने के उपाय
laxmi puja muhurat 2026: मां लक्ष्मी की पूजा के लिए खास तौर अलक्ष्मी यानि दरिद्रता को भगाया जाता है और मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है।
दिवाली की रात मां लक्ष्मी जी को पाने के लिए बहुत से यत्न किए जाते हैं। इनमें से कई ऐसे उपाय हैं जो आपने सुने हैं, कई ऐसे उपाय भी हैं जो आपने नहीं सुने हैं। यहां हम आपके लिए ऐसे ही उपाय लाए हैं। एक लकड़ी का पाटा लें। इस पर गुलाबी वस्त्र बिछाएं, गणेश जी की मूर्ति लगाएं और इनके दाहिनी तरफ लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें। इसके बाद संकल्प लें कि मैं आज मां लक्ष्मी की पूजा कर रहा हूं। भगवान गणेश को पीले फूल और माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। और गं गणपतय नम । इस दिन श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए और दोनों भगवान से कृपा की प्रार्थना करें। पूजा के आखिर में शंख बजाएं, इसके बाद चारों तरफ दीपक जलाएं, लेकिन पहले पांच दीपक घी के जलाएं और इनकी पूजा करें। घर में दीपक रखने के अलावा मंदिर औक कुएं में भी दीपक जलाएं।
कैसे अलक्ष्मी जाएंगी और मां लक्ष्मी आएंगी
इससे घर की अलक्ष्मी कैसे समाप्त होती है, इसके लिए दिवाली की पूजा में एक लौटा जल रखें, इसे रात भर रखा रहने दें। फिर अगले दिन पीपल के पेड़ में अर्पित करें। ये उपाय करने से घर की अलक्ष्मी समाप्त हो जाती है। कहा जाता है इससे आपके घर में धन की देवी का वास होता है। दिवाली के बाद दामाद और बेटी को जिमाना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जो दिवाली के दिन नारियों से लड़े, पूजा में मालपुए बनाए जाते हैं। बेल का फल भी दिवाली के दिन लक्ष्मी नारायण को अर्पित किया जाता है। कहते हैं इससे घोर गरीबी का नाश किया जाता है, इसे घी में मिलाकर हवन में आहूति डाली जाती है।
दिवाली के दिन सोने की नहीं पूजा नहीं करनी चाहिए, उसका दर्शन किया जाता है, लेकिन पूजन चांदी का किया जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी का प्रतीक चांदी है। शेष रात भोर में सूप बजाकर दरिद्र का निस्सारण एवं माता लक्ष्मी का पदार्पण कराया जाएगा । दिवाली पर अगर आप मां लक्ष्मी का स्थायी निवास चाहती हैं तो आपको शुभ चौघड़िया भी देखना चाहिए। इस समय भी की गई पूजा बहत फलदायी होती है।
तीन स्थिर लग्न में पूजा का मुहूर्त
कुंभ लग्न: दोपहर 1:22 से 2:53 बजे तक।
वृष लग्न: शाम 6 से 7:54 बजे तक।
सिंह लग्न: रात 12:26 से 2:40 बजे तक।
शुभ चौघड़िया समय :-
(1) दोपहर 1:37 बजे से 3:31 बजे तक शुभ चौघड़िया चर एवं लाभ इस समय प्राप्त हो रही है।
(2) सायं 5:29 बजे से रात 10:22 बजे तक शुभ, अमृत एवं चर चौघड़िया भी है।
(3) शुभ चौघड़िया रात में 1:37 बजे से लेकर 3:15 बजे तक
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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