लक्ष्मी जी के दाईं ओर तो नहीं बैठा दिए गणेश जी? दिवाली पूजन से पहले जान लें सही नियम

Laxmi Ganesh Position Diwali 2026: जानें दिवाली पूजन में लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखने के सही नियम। पढ़ें मूर्तियों की सही दिशा, स्थापना विधि, दीयों की संख्या एवं वास्तु नियम।

दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त धन, सुख-समृद्धि और बुद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए दोनों देवताओं की विधि-विधान से पूजा करते हैं। लेकिन पूजा के दौरान मूर्तियों को किस तरफ रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी माना जाता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति स्थापित करने में दिशा और उनके स्थान का विशेष महत्व है। कई बार लोग अनजाने में मूर्तियों का क्रम गलत रख देते हैं। आइए जानते हैं दिवाली पूजा से जुड़े इन जरूरी नियमों के बारे में।

लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति किस तरफ रखें? दिवाली की पूजा में मां लक्ष्मी को भगवान गणेश के दाईं ओर विराजमान करने की परंपरा है। यानी अगर आप मूर्तियों के सामने खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, तो गणेश जी आपकी बाईं तरफ और मां लक्ष्मी दाईं तरफ दिखाई देंगी। धार्मिक मान्यताओं में पत्नी का स्थान पति के बाईं ओर माना जाता है। इसी परंपरा के आधार पर मां लक्ष्मी को गणेश जी के दाहिने भाग में स्थापित किया जाता है। इसलिए पूजा की चौकी सजाते समय मूर्तियों का क्रम जरूर जांच लें। ध्यान रखें कि दोनों देवी-देवताओं की मूर्तियां अलग-अलग हों और उन्हें सम्मानपूर्वक स्थापित किया जाए।

दिवाली पूजा के लिए कौन-सी दिशा है शुभ? वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में पूजा स्थल बनाने के लिए ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है। दिवाली की पूजा करते समय भक्तों का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना अच्छा माना जाता है। वहीं पूजा की मूर्तियों का मुख पश्चिम दिशा की ओर रखने की परंपरा भी प्रचलित है, ताकि पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा की तरफ रहे। कुछ परंपराओं में दक्षिण दिशा की ओर मूर्तियों का मुख रखने का भी उल्लेख मिलता है। इसलिए अपने घर की पूजा व्यवस्था और पारिवारिक परंपरा के अनुसार स्थान तय करें। पूजा स्थल साफ-सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए।

लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति खरीदते समय रखें ध्यान दिवाली पूजन के लिए मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्तियां लेना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर के पूजा स्थल में बैठी हुई प्रतिमाएं स्थिरता और सुख-समृद्धि का प्रतीक हैं। भगवान गणेश की मूर्ति लेते समय उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई हो, इसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोनों देवताओं की अलग-अलग मूर्तियां खरीदें। कई लोग ऐसी संयुक्त प्रतिमा ले आते हैं, जिसमें लक्ष्मी और गणेश एक साथ जुड़े होते हैं। परंपरागत लक्ष्मी पूजन में दोनों की अलग-अलग प्रतिमाएं स्थापित करने की सलाह दी जाती है।

मूर्ति स्थापना और दीपक जलाने के नियम दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। पूजा की चौकी पर साफ लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उन्हें स्थापित करें। इसके बाद चंदन, अक्षत, फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। दीपावली की रात घर और पूजा स्थल में 11, 21 या 31 दीपक जलाने की परंपरा है। पूजा की चौकी पर घी या तेल का चौमुखी दीपक भी रखा जा सकता है। मान्यता है कि यह दीपक रातभर जलता रहे तो शुभ होता है। दीपक ऐसी सुरक्षित जगह रखें, जहां आग लगने का खतरा ना हो और बच्चों की पहुंच से दूर रहे।

दीपक की दिशा और पूजा स्थल की सफाई का रखें ध्यान वास्तु मान्यताओं के अनुसार, दिवाली पर दीपक जलाते समय उनका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है। पूजा स्थल पर दीपक रखने से पहले आसपास की जगह अच्छी तरह साफ कर लें। मां लक्ष्मी की पूजा में स्वच्छता का विशेष महत्व बताया गया है। चौकी पर बिछा कपड़ा साफ होना चाहिए और मूर्तियों के आसपास अनावश्यक सामान नहीं रखना चाहिए। पूजा के दौरान परिवार के सभी सदस्य श्रद्धा के साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का ध्यान करें।

दिवाली के खास मौके पर सही विधि से पूजा करने के साथ घर में साफ-सफाई, सद्भाव और सकारात्मक व्यवहार बनाए रखना भी जरूरी है।