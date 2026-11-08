दिवाली पूजा कब न करें, आज शाम में शुभ मुहूर्त से पहले राहुकाल
Diwali Pooja kab na kare Diwali Rahu kaal : दिवाली पूजा के लिए शुभ और अशुभ दोनों मुहूर्त देखे जाते हैं। आज के दिन शाम में ठीक शुभ मुहूर्त शुरू होने से पहले राहुकाल रहेगा। जानें, कब पूजा न करें, उपाय और पूजा सामग्री -
Diwali Pooja kab na kare Diwali Rahu kaal : आज दिवाली है। दिवाली के दिन सुबह और शाम में पूजा की जाती है। दिवाली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। इसलिए दिवाली के दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी माता की पूजा शाम में करना महत्वपूर्ण और शास्त्र सम्मत माना जाता है। दिवाली पूजा के लिए शुभ और अशुभ दोनों मुहूर्त देखे जाते हैं। आज के दिन शाम के समय में राहुकाल लग रहा है। ठीक शुभ मुहूर्त शुरू होने से पहले राहुकाल रहेगा। इस साल राहुकाल का समय 1 घंटे से ज्यादा और 2 घंटे से कम रहेगा। राहुकाल को अशुभ बेला के तौर पर देखा जाता है। राहुकाल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। आइए हिंदू पंचांग के अनुसार जानते हैं आज दिवाली के दिन के अशुभ मुहूर्त, पूजा की सामग्री और खास उपाय-
दिवाली पूजा कब न करें, आज शाम में शुभ मुहूर्त से पहले राहुकाल
आज इन मुहूर्त में पूजा करने से बचें
दिवाली पर राहुकाल : आज दिवाली के दिन शाम में राहुकाल 04 बजकर 10 मिनट से शाम को 05 बजकर 31 मिनट तक रहेगा। राहुकाल के दौरान पूजा- पाठ जैसे शुभ काम करने से बचना चाहिए।
- यमगण्ड- दोपहर 12:05 बजे से दोपहर 01:26 बजे
- दुर्मुहूर्त: शाम 04:04 बजे से 04:48 पी एम
- गुलिक काल 02:48 पी एम से शाम 04:10 बजे
- वर्ज्य: सुबह 11:49 बजे से दोपहर 01:32 बजे
- बाण रज - शाम 08:58 पी एम से पूर्ण रात्रि तक
शुभ मुहूर्त में दिवाली पूजा करने के लिए यहां क्लिक करें
चौघड़िया मुहूर्त
- काल - हानि दोपहर 12:05 बजे से दोपहर 01:26 बजे
- रोग - अमंगल दोपहर 02:48 बजे से शाम 04:10 बजे
- उद्वेग - अशुभ शाम 04:10 बजे से शाम 05:31 बजे
- रोग - अमंगल रात 10:27 बजे से रात 12:05 बजे, 9 नवंबर
दिवाली की पूजा सामग्री
घी
पान
लौंग
रोली
फूल
फल
दूर्वा
कपूर
जनेऊ
सुपारी
कलावा
धूपबत्ती
पंचामृत
कुमकुम
गंगाजल
खील बताशे
लाल कपड़ा
घी का दीपक
हल्दी की गांठ
लकड़ी की चौकी
लक्ष्मी-गणेश मूर्ति
साल 2027 में दिवाली कब है?
आज के बाद अब अगले साल दीपोत्सव का त्योहार 29 अक्टूबर, 2027 के दिन मनाया जाएगा। इस दिन भी शुक्रवार के शुभ संयोग में लक्ष्मी पूजा होगी।
दिवाली के दिन क्या दान करें?
दिवाली के दिन झाड़ू, अनाज, धन, पानी, मिठाई, पुस्तक, कंबल आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है।
दिवाली के दिन क्या उपाय करें?
आज दिवाली पर माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन लोगों को अपने घर के ईशान कोण में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। वास्तु के अनुसार, घर के उत्तर-पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। यह घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। इस दिशा में दीपक जलाने से सभी देवी-देवता प्रसन्न होते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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विशेषज्ञता
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साप्ताहिक राशिफल
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नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
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ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
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