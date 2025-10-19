Hindustan Hindi News
Diwali Daan: दिवाली पर करें इन 3 चीजों का दान, घर में खिंची चली आएंगी मां लक्ष्मी

संक्षेप: Diwali Donate: दिवाली का पर्व रोशनी व हर्षोल्लास का है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, दिवाली के दिन पूजा-पाठ के साथ दान-धर्म का भी खास महत्व है। जानें दिवाली के दिन किन चीजों का दान माना जाता है शुभ।

Sun, 19 Oct 2025 11:49 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Diwali par kya daan kare: हर साल कार्तिक अमावस्या को दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस साल दिवाली 20 अक्टूबर, सोमवार को है। दिवाली का दिन धार्मिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन कुछ चीजों का दान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख-समृद्धि आती है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में आर्थिक स्थिरता मिलती है। जानें दिवाली पर किन चीजों का दान करना माना जाता है शुभ।

1. अन्न का दान: हिंदू धर्म में अन्न का दान महादान माना गया है। मान्यता है कि अन्न का दान करने से मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती हैं। दिवाली के दिन गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान करना चाहिए।

2. वस्त्रों का दान: हिंदू धर्म में वस्त्र का दान भी अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि वस्त्रों का दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है।

3. श्रृंगार का सामान: दिवाली के दिन सुहागिन स्त्रियों को श्रृंगार का सामान दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि सुहाग का सामान दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं।

दिवाली पर किन चीजों का दान नहीं करें: दिवाली के दिन चीनी का दान नहीं करना चाहिए। चीनी गन्ने से बनती है। मान्यता है कि गन्ना मां लक्ष्मी को प्रिय है। ऐसे में चीनी का दान करने से मां लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं। इसके अलावा दिवाली के दिन दूध, दही, सुई व नमक का दान नहीं करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
