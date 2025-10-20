दिवाली पर मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले करें इन चीजों का दान, बढ़ेगा सुख-सौभाग्य

दिवाली पर मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले करें इन चीजों का दान, बढ़ेगा सुख-सौभाग्य
संक्षेप: Diwali par kya daan kare: दिवाली लक्ष्मी पूजन के साथ-साथ दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन विधि-विधान के साथ मां लक्ष्मी की पूजा कर दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली पर दान करने से बरकत होती है।
Diwali par kya daan kare: आज सोमवार को को रंग-बिरंगी रौशनी के बीच बड़ी दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के साथ-साथ दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन पूरे विधि-विधान के साथ मां लक्ष्मी की पूजा कर दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली के दिन दान करने से बरकत आती है। आइए जानते हैं राशि के अनुसार दान उपाय-
मेष राशि- आज दिवाली पर मेष राशि वालों को धन और झाड़ू का दान करना चाहिए।
वृषभ राशि- आज दिवाली पर वृषभ राशि वालों को किसी गरीब को खाना खिलाना चाहिए।
मिथुन राशि- आज दिवाली पर मिथुन राशि वाले किसी जरूरतमंद को दान में हरी रंग की वस्तु या वस्त्र का दान करें।
कर्क राशि- आज दिवाली पर कर्क राशि वालों के लिए फल व पानी का दान करना बेहद ही शुभ माना गया है।
सिंह राशि- आज दिवाली पर सिंह राशि वालों को पीली मिठाई की दान करना चाहिए।
कन्या राशि- आज दिवाली पर कन्या राशि वालों के लिए झाडू का दान करना बेहद शुभ रहेगा।
तुला राशि- आज दिवाली पर तुला राशि वालों को दान में अन्न देना चाहिए।
वृश्चिक राशि- आज दिवाली पर वृश्चिक राशि वालों के लिए गुड़ का दान करना बेहद शुभ माना जाता है।
धनु राशि- आज दिवाली पर धनु राशि वालों को पीली मिठाई का दान करना चाहिए।
मकर राशि- आज दिवाली पर मकर राशि वालों को पुस्तक का दान करना चाहिए।
कुंभ राशि- आज दिवाली पर कुंभ राशि वालों को किसी जरूरतमंद को कंबल का दान करना चाहिए।
मीन राशि- आज दिवाली पर मीन राशि वालों के लिए धन और काले तिल का दान करना बेहद शुभ रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।