दिवाली की अगली सुबह सूप पीटने से क्या होता है? जानें दरिद्रता भगाने की ये अनोखी परंपरा

दिवाली की अगली सुबह सूप बजाने या पीटने की रस्म क्यों निभाई जाती है? जानिए ब्रह्म मुहूर्त में सूप से दरिद्रता भगाने का धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व।

दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा, दीपदान और घर की सजावट तो आपने देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी दिवाली की अगली सुबह सूप पीटने की परंपरा के बारे में सुना है? बिहार और आसपास के कुछ इलाकों में यह रस्म आज भी निभाई जाती है। इसमें घर का कोई बुजुर्ग सुबह-सुबह सूप को डंडे से पीटते हुए 'दरिद्र भाग जा' कहता है। सुनने में यह परंपरा भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे गरीबी और अभाव को घर से दूर करने की प्रतीकात्मक भावना जुड़ी है। आइए जानते हैं इस अनोखी परंपरा का महत्व और इसके पीछे की मान्यता।

दिवाली के बाद सुबह-सुबह क्यों पीटा जाता है सूप? बिहार के कई इलाकों में दिवाली की अगली सुबह सूर्योदय से पहले सूप पीटने की परंपरा निभाई जाती है। परिवार का कोई बुजुर्ग सूप और डंडा लेकर घर के अलग-अलग हिस्सों में जाता है और उसे पीटते हुए 'दरिद्र भाग जा' कहता है। यह रस्म आमतौर पर ब्रह्म मुहूर्त के आसपास की जाती है। धार्मिक और लोक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से घर में मौजूद दरिद्रता और नकारात्मकता दूर होती है। दिवाली की रात मां लक्ष्मी का स्वागत करने के बाद अगली सुबह यह रस्म निभाने का भाव है कि घर में सुख-समृद्धि बनी रहे और अभाव का प्रवेश ना हो।

सूप को ही क्यों चुना गया इस परंपरा के लिए? सूप ग्रामीण जीवन और रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पुराने समय में इसका इस्तेमाल अनाज से भूसी, कंकड़ और दूसरी अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जाता था। बिहार के गांवों में आज भी सूप का सांस्कृतिक महत्व देखने को मिलता है। इसे अन्न और मेहनत से जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से दरिद्रता भगाने की रस्म में सूप का इस्तेमाल प्रतीकात्मक माना जाता है। इसके पीछे की भावना यह है कि घर में अनाज, मेहनत और खुशहाली बनी रहे, जबकि भूख और आर्थिक तंगी दूर हो जाए। इस तरह रसोई से जुड़ी एक सामान्य वस्तु लोक परंपरा का खास हिस्सा बन गई।

'दरिद्र भाग जा' कहने के पीछे क्या है मान्यता? सूप पीटते समय 'दरिद्र भाग जा' बोलना इस रस्म का सबसे खास हिस्सा है। दरिद्रता का अर्थ गरीबी, अभाव और तंगी से है। लोक मान्यता के अनुसार, जोर से आवाज करते हुए यह शब्द बोलने का उद्देश्य घर से इन परेशानियों को बाहर निकालना है। परंपरा में परिवार के बड़े-बुजुर्ग यह रस्म निभाते हैं। उनकी आवाज के साथ बच्चों और परिवार के दूसरे सदस्यों के मन में भी यह विश्वास जुड़ता है कि नया साल और आने वाला समय खुशहाली लेकर आए। इस रस्म को केवल गरीबी भगाने का उपाय नहीं, बल्कि परिवार को मेहनत, अन्न और सुख-सुविधाओं का महत्व याद दिलाने वाली परंपरा के रूप में भी देखा जाता है।

सूप पीटने के बाद उसे घर से बाहर क्यों रखते हैं? कई इलाकों में सूप पीटने की रस्म पूरी होने के बाद सूप और डंडे को गांव या बस्ती की सीमा से बाहर छोड़ने की परंपरा है। कुछ स्थानों पर इन्हें जलाने का भी चलन देखने को मिलता है। इसके पीछे मान्यता है कि जिस तरह सूप के साथ दरिद्रता को बाहर भेजा गया, उसी तरह उसे दोबारा घर में नहीं लौटना चाहिए। सूप को घर से दूर रखना अभाव और परेशानियों से छुटकारा पाने का प्रतीक माना जाता है। हालांकि, हर इलाके में इस रस्म को निभाने का तरीका एक जैसा नहीं है। कहीं सूप बाहर छोड़ दिया जाता है, तो कहीं दूसरी पारंपरिक विधि अपनाई जाती है।

बिहार की संस्कृति से जुड़ी है यह अनोखी परंपरा दिवाली के बाद सूप पीटने की रस्म बिहार की लोक संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं का हिस्सा है। यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती रही है। पहले जब गांवों में संयुक्त परिवार अधिक होते थे, तब घर के बुजुर्ग इस रस्म को निभाते थे और बच्चे इसे देखकर सीखते थे। आज भी कई परिवार अपनी पुरानी परंपराओं को जीवित रखने के लिए ऐसा करते हैं। इसके पीछे सबसे सुंदर संदेश यही है कि घर में अन्न की कमी ना हो, मेहनत का सम्मान बना रहे और परिवार खुशहाल रहे।

दिवाली पर मां लक्ष्मी के स्वागत के साथ अगली सुबह दरिद्रता को विदा करने की यह रस्म अपने आप में काफी अनूठा है।