Diwali Mahakali puja: राहु-केतु की शांति के लिए कालरात्रि में महाकाली पूजन के विधान आज पूरे होंगे

Diwali Mahakali puja today for Rahu ketu shanti
संक्षेप: Diwali Mahakali puja: कार्तिक अमावस्या की रात में की जाने वाली श्यामा पूजा, जिसे ‘महानिषी’ पूजा भी कहते हैं, का विधान कालरात्रि में 20 अक्तूबर को किया जाएगा। कोलकाता में दक्षिणेश्वरी काली मंदिर तो काशी के देवनाथपुरा स्थित शवशिवा काली मंदिर भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र बनेगा।

Mon, 20 Oct 2025 11:44 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी, मुख्य संवाददाता।
कार्तिक अमावस्या की रात में की जाने वाली श्यामा पूजा, जिसे ‘महानिषी’ पूजा भी कहते हैं, का विधान कालरात्रि में 20 अक्तूबर को किया जाएगा। कोलकाता में दक्षिणेश्वरी काली मंदिर तो काशी के देवनाथपुरा स्थित शवशिवा काली मंदिर भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र बनेगा। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर मां काली की पूजा से भय खत्म होता है। रोगों से मुक्ति मिती है। शत्रु का नाश होता है। अमावस्या की रात तांत्रिक और नकारात्मक शक्तियों को जागृत करने वाली भी है। इस रात्रि में उत्पन्न नकारात्मक शक्तियों का नाश सिर्फ काली ही कर सकती हैं। काशी के शवशिवा काली मंदिर के विग्रह में अद्भुत दर्शन प्राप्त होता है। आगे से शव के ऊपर शिव और शिव के ऊपर काली के दर्शन होते हैं। पीछे से देखने पर सिर्फ शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इस मंदिर की स्थापना 1789 में प. बंगाल के राजा चंद्रराय के पुरोहित चंद्रशेखर शर्मा ने कराई थी। मंदिर समिति के सचिव देवाशीष दास की देखरेख में मुख्य पूजा 20 अक्तूबर की शाम से मध्यरात्रि तक चलेगी। मंदिर में अन्नकूट की झांकी भी 22 अक्तूबर को सजाई जाएगी। प्रसाद वितरण 23 अक्तूबर को होगा।

राहु-केतु की शांति का माध्यम

ज्योतिषाचार्य पं. रामेश्वरनाथ ओझा बताते हैं कि राहु और केतु की शांति के लिए मां काली की उपासना अचूक है किंतु विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में ही यह पूजा करनी चाहिए। थोड़ी-सी चूक बड़ी विपत्ति का कारण भी बन सकती है। मां काली की पूजा में लाल और काली वस्तुओं का विशेष महत्व है। इन्हें पूजन में मिठाई, चावल एवं फूलों के अतिरिक्त मछली भी अर्पित की जाती है।

नवसंघ में विशाल काली प्रतिमा

पांडेयहवेली, सोनारपुरा, भेलूपुरा क्षेत्र के बंगीय दुर्गापूजा पंडालों में भी मां काली की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बंगीय परंपरा के अनुसार जिस स्थान पर दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जाती वहां या तो लक्ष्मी पूजा अथवा काली पूजा की जाती है। कुछ समितियां दोनों ही पूजा का आयोजन करती हैं। सोनारपुरा स्थित वाणी संघ, भेलूपुर स्थित जिम स्पोर्टिंग क्लब, शारदोत्सव संघ आदि के अतिरिक्त शहर में कई अन्य स्थानों पर भी मां काली का पूजन किया जाएगा। देवनाथपुरा स्थित नवसंघ में मां काली की विशाल प्रतिमा स्थापित कर पूजन अर्चन रविवार देर रात से आरंभ हो गया। दो दिवसीय आयोजन में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

