Diwali Puja Shubh Muhurat: कल स्थिर लग्न में पूजा से मां लक्ष्मी देंगी धनलाभ, जानें पूजा टाइमिंग, सामग्री, विधि, मंत्र,

कार्तिक मास की अमावस्या पर कल देशभर में दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में गणेश और लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। गणेश जी जहां बुद्धि के स्वामी हैं, वहीं लक्ष्मी जी धन की देवी हैं। इस दिन स्थिर लग्न में प्रदोष काल में मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है।मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए रंगोली बनाई जाती है। मां लक्ष्मी के लिए कमल का फूल बिछाया जाता है। उनके पद चिन्ह बनाए जाते हैं। शाम के समय चौघड़िया मुहूर्त में मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। यहां पढ़ें लक्ष्मी जी की पूजा के शुभ मुहूर्त, मंत्र, पूजा विधि

दिवाली पूजन के लिए घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा की साफ-सफाई करें। इसके बाद चौकी में नया या साफ लाल कपड़ा बिछाएं। अब गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। माता लक्ष्मी और गणेश को पंचामृत से स्नान कराएं। प्रसाद चढ़ाएं। कुमकुम से तिलक करें। अब धूप और दीप जलाएं। माता लक्ष्मी को गुलाब और कमल के फूल पर बैठाएं। उनको नए वस्त्र और आभूषण पहनाएं। मां लक्ष्मी को सिंगाड़े, गन्ना, शरीफा और मेवे का भोग लगाएं। उनकी पूजा में हल्दी की गांठ, गोमती चक्र, कौड़ी भी रखें। पूजा के बाद इन्हें तिजौरी में रख लें। बिल्वपत्र और बिल्व फल अर्पित करने से भी महालक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। ये चीजें भी देवी को चढ़ा सकते हैं। 11 या 21 चावल अर्पित करें। घी या तेल का दीपक जलाएं। आरती करें। आरती के बाद परिक्रमा करें। महालक्ष्मी पूजन में ऊँ महालक्ष्मयै नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। दिवाली लक्ष्मी पूजन मुहूर्त 2025 (Diwali Laxmi Pujan Muhurat 2025) लक्ष्मी पूजा मुहूर्त (प्रदोष काल) - 07:08 PM से 08:18 PM लक्ष्मी पूजा मुहूर्त (निशिता काल) - 11:41 PM से 12:31 AM तक। 7 बजे से 8 बजे तक ही वही-खाते की पूजा भी की जाएगी।

अमावस्या तिथि अर्थात दीपावली 20 अक्टूबर दिन सोमवार को स्थिर लग्न :- (1) 20 अक्टूबर दिन सोमवार को स्थिर लग्न कुंभ दिन में 2:13 से लेकर के 3:44 बजे के बीच में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पूजन किया जा सकता है। शुभ चौघड़िया चर एवं लाभ इस समय प्राप्त हो रही है।

(2)- 20 अक्टूबर दिन सोमवार को स्थिर लग्न वृष रात में 06:51 से 8:48 बजे तक । साथ ही सायं 5:30 बजे से 6:10 बजे तक शुभ चौघड़िया भी है। अतः दीप प्रज्वलित करने का श्रेष्ठ मुहुर्त्त।

(3)- 20 अक्टूबर दिन सोमवार को स्थिर लग्न सिंह मध्य रात्रि बाद 1:19 से 3:33 बजे रात तक एवं शुभ चौघड़िया के साथ 1:35 से 3:10 बजे तक ।

दीपावली पूजन हेतु 20 अक्टूबर दिन सोमवार को शुभ चौघड़िया समय :-

(1) दोपहर 2:32 बजे से सायं 5:40बजे तक चर, लाभ एवं अमृत चौघड़िया।

(2) रात में 5:40 से 7:15 बजे तक चर

(3)रात में 10:25 से 12:00 बजे तक लाभ