Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Diwali Lakshmi Upaay Sup upaay after Diwali puja to please maa Lakshmi
Diwali Lakshmi Upaay :लक्ष्मी जी करेंगे धनवर्षा, ये भोग लगाएं, पूजा के बाद तड़के क्या उपाय करें

Diwali Lakshmi Upaay :लक्ष्मी जी करेंगे धनवर्षा, ये भोग लगाएं, पूजा के बाद तड़के क्या उपाय करें

संक्षेप: लक्ष्मी जी आपके घर में वास करें, इसके लिए आप शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं। लेकिन दिवाली की पूजा के बाद एक उपाय है, जिसे करने से मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। आइए जानें इसके बारे में 

Mon, 20 Oct 2025 02:01 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लक्ष्मी जी आपके घर में वास करें, इसके लिए आप शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं। लेकिन दिवाली की पूजा के बाद एक उपाय है, जिसे करने से मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। आइए जानें इसके बारे में। स्कंदपुराण में इसका वर्णन है। इससे पहले जान लें कि दिवाली पर माता लक्ष्मी को क्या भोग लगाएं। लक्ष्मीजी को जावित्रि,लौंग इलायची ओर कपूर के साथ गाय के दूधको अच्छी तरह पकाकर उसमें शक्कर डालकर लड्डू बना ले तथा उन्हें महालक्ष्मीजी को अर्पण करे । पूजा के बाद लक्ष्मीजीकी स्तुति इकरनी चाहिए। स्तुति करने के पश्चात्‌ प्रदोषकाल में दीपदान करे। नदी के किनारे, पर्वतपर, घर में, वृक्ष, गोशालाओं में, गृह मेम दीपक जलाकर रखना चाहिए। इसके बाद मां लक्ष्मी के इन नामों का जाप करना चाहिए।इसके अलावा मां लक्ष्मी की पूजा के बाद एक खास उपाय है, जो जरूर करना चाहिए। सुबह 4 बजे तड़के उठकर सूप को बजाकर बोलना चाहिए, बैठ लक्ष्मी भाग दरिद्र। इससे कहते हैं मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा।

ये भी पढ़ें:Laxmi Ji Ki Aarti: दिवाली पर सुबह शाम करें मां लक्ष्मी जी की आरती

दिवाली लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त:

अपराह्न मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत)- दोपहर 03:44 बजे से शाम 05:46 बजे तक।

सायाह्न मुहूर्त (चर) - शाम 05:46 बजे से रात 07:21 बजे तक।

रात्रि मुहूर्त (लाभ) - रात 10:31 बजे से देर रात 12:06 बजे तक।

उषाकाल मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - 21 अक्टूबर को देर रात 01:41 से सुबह 06:26 तक।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Diwali Lakshmi Puja muhurat Diwali lakshmi puja muhurat
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने