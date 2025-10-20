Diwali Lakshmi Upaay :लक्ष्मी जी करेंगे धनवर्षा, ये भोग लगाएं, पूजा के बाद तड़के क्या उपाय करें

लक्ष्मी जी आपके घर में वास करें, इसके लिए आप शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं। लेकिन दिवाली की पूजा के बाद एक उपाय है, जिसे करने से मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। आइए जानें इसके बारे में। स्कंदपुराण में इसका वर्णन है। इससे पहले जान लें कि दिवाली पर माता लक्ष्मी को क्या भोग लगाएं। लक्ष्मीजी को जावित्रि,लौंग इलायची ओर कपूर के साथ गाय के दूधको अच्छी तरह पकाकर उसमें शक्कर डालकर लड्डू बना ले तथा उन्हें महालक्ष्मीजी को अर्पण करे । पूजा के बाद लक्ष्मीजीकी स्तुति इकरनी चाहिए। स्तुति करने के पश्चात्‌ प्रदोषकाल में दीपदान करे। नदी के किनारे, पर्वतपर, घर में, वृक्ष, गोशालाओं में, गृह मेम दीपक जलाकर रखना चाहिए। इसके बाद मां लक्ष्मी के इन नामों का जाप करना चाहिए।इसके अलावा मां लक्ष्मी की पूजा के बाद एक खास उपाय है, जो जरूर करना चाहिए। सुबह 4 बजे तड़के उठकर सूप को बजाकर बोलना चाहिए, बैठ लक्ष्मी भाग दरिद्र। इससे कहते हैं मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा।