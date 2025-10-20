Hindustan Hindi News
Diwali Lakshmi Upaay: दीवाली के दिन पानी में कपूर उबाल कर लगाना चाहिए पौंछा

Diwali Lakshmi Upaay: दीवाली के दिन पानी में कपूर उबाल कर लगाना चाहिए पौंछा

संक्षेप: Diwali Lakshmi Upaay: दिवाली पर मां लक्षमी को पाने के लिए लोग तरह -तरह के उपाय करते हैं, कुछ वास्तु में भी मां लक्ष्मी को पाने के लिए उपाय किए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इनसे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता हैं। 

Mon, 20 Oct 2025 11:06 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
दिवाली पर मां लक्षमी को पाने के लिए लोग तरह -तरह के उपाय करते हैं, कुछ वास्तु में भी मां लक्ष्मी को पाने के लिए उपाय किए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इनसे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता हैं। इन उपायों के बारे में जानें दीवाली पर वास्तु के अनुसार क्या करना चाहिए। शाम को दिवाली पूजन में कुछ गहने तथा धन अवश्य रखें। यह बहुत शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि मां लक्ष्मी के आगमन के लिए गहने और धन रखना शुभ होता है। लक्ष्मीजी के पास एक पात्र में जल रखें और सुबह को उस जल को घर में छिड़कें, इससे घर में समृद्धि आती है।। मुख्य द्वार पर अंदर की ओर कुछ गेहूं रखकर उस पर एक घी का दिया जलाएं, जिसकी बत्ती अंदर की ओर हो। ऐसा कहा जाता है कि यह घर में धन आगमन के लिए होता है।

पूजा स्थल पर लक्ष्मी-गणेशजी के साथ एक दर्पण भी रखें। ऐसा कहा जाता है दर्पण रखने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन लक्ष्मीजी को एक कटोरी में साबुत धनिया भरकर उसके ऊपर विराजें, इसके अलावा कमल के फूल में माता लक्ष्मी रखें। दीवाली के दिन पानी में कपूर उबाल कर उससे पोछा लगाना बहुत शुभ होता है। इससे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। इस दिन गंगाजल में तुलसी की पत्तियां डालकर उस पानी को घर में छिड़कना भी शुभ होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

