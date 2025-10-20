Diwali Lakshmi Upaay: दीवाली के दिन पानी में कपूर उबाल कर लगाना चाहिए पौंछा

दिवाली पर मां लक्षमी को पाने के लिए लोग तरह -तरह के उपाय करते हैं, कुछ वास्तु में भी मां लक्ष्मी को पाने के लिए उपाय किए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इनसे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता हैं। इन उपायों के बारे में जानें दीवाली पर वास्तु के अनुसार क्या करना चाहिए। शाम को दिवाली पूजन में कुछ गहने तथा धन अवश्य रखें। यह बहुत शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि मां लक्ष्मी के आगमन के लिए गहने और धन रखना शुभ होता है। लक्ष्मीजी के पास एक पात्र में जल रखें और सुबह को उस जल को घर में छिड़कें, इससे घर में समृद्धि आती है।। मुख्य द्वार पर अंदर की ओर कुछ गेहूं रखकर उस पर एक घी का दिया जलाएं, जिसकी बत्ती अंदर की ओर हो। ऐसा कहा जाता है कि यह घर में धन आगमन के लिए होता है।