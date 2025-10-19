Hindustan Hindi News
Diwali lakshmi pujan: मां लक्ष्मी घर में करेंगी स्थाई वास, इस मुहूर्त में करें दिवाली लक्ष्मी गणेश पूजन

संक्षेप: Diwali lakshmi puja timing: अब दीपावली की पूजा 20 अक्तूबर को हस्त व चित्रा नक्षत्र में करेंगे। कार्तिक अमावस्या को दीपावली पर्व में लक्ष्मी पूजन प्रदोष और निषीथ काल में करने का विधान है। इस दिन किस मुहूर्त में पूजा करें कि मां लक्ष्मी की स्थायी वास हो।

Sun, 19 Oct 2025 07:57 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना, प्रधान संवाददाता।
अब दीपावली की पूजा 20 अक्तूबर को हस्त व चित्रा नक्षत्र में करेंगे। कार्तिक अमावस्या को दीपावली पर्व में लक्ष्मी पूजन प्रदोष और निषीथ काल में करने का विधान है। कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 20 अक्तूबर दोपहर 2.32 बजे शुरू हो रही है। यह 21 अक्तूबर की शाम 4.26 बजे तक रहेगी। ज्योतिषाचार्य पीके युग बताते हैं कि दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा स्थिर लग्न और प्रदोष काल में करने से धन की देवी प्रसन्न होती हैं। इस दिन लक्ष्मी पूजन के लिए कुम्भ लग्न (दिन में) दोपहर 02.36 बजे से शाम 04.07 बजे तक, वृष लग्न (संध्या/रात्रि में) शाम 07.12 बजे से 09.08 बजे तक और सिंह लग्न में मां लक्ष्मी का पूजन श्रद्धालु मध्यरात्रि 01.40 बजे से 03.54 बजे तक करेंगे। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि प्रदोष काल में स्थिर लग्न के संयोग में किया गया। लक्ष्मी पूजन घर में स्थाई सुख-समृद्धि और वैभव लाता है।

राजधानी में बांग्ला पद्धति से भगवती का पूजन करने वाले श्रद्धालु 20 अक्तूबर को मां काली की पूजा करेंगे। मछुआटोली स्थित बंगाली अखाड़ा के शुरोद्यान पूजा अनुष्ठान समिति के जयदीप मुखर्जी बताते हैं कि सोमवार को मां काली की पूजा होगी। इस दिन रात साढ़े 10 बजे से मां काली की पूजा बंगाली अखाड़ा परिसर में होगी। मछुआटोली मछली मार्केट के नजदीक मां तारा काली पूजा 20 अक्तूबर की रात में शुरू होगी। मां तारा परिवार संस्थान के अध्यक्ष सुमित कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि मां तारा काली की पूजा के बाद 21 अक्तूबर की सुबह 8 बजे से श्रद्धालुओं के बीच भोग प्रसाद का वितरण किया जाएगा। 22 अक्तूबर को दोपहर 2 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी।

