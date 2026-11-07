Diwali 2026: लक्ष्मी पूजा में चांदी के सिक्के रखें या नहीं? जानें सही तरीका
Diwali Lakshmi Puja Silver Coin: दिवाली में लक्ष्मी पूजा के दौरान चांदी के सिक्कों को रखना शुभ मानते हैं लेकिन इसे रखने का सही तरीका क्या आपको पता है? जानें पूजा की सही विधि।
Silver Coins in Diwali Lakshmi Puja : दिवाली में मां लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा की तैयारी में हर छोटी बड़ी चीज का खास ध्यान रखा जाता है। पूजा में लक्ष्मी धन पोटली से लेकर चौकी और रंगोली से जुड़ी कई तैयारियां की जाती है। साथ ही श्रीयंत्र से लेकर कुबेर यंत्र को भी शामिल किया जाता है। इसी के साथ चांदी के सिक्कों को भी रखना शुभ माना जाता है। दिवाली की पूजा में मां लक्ष्मी के आगे चांदी के सिक्कों को रखने की पुरानी परंपरा है। हालांकि इसे रखने के लिए सही तरीके को अपनाना जरूरी है।
तो चलिए जानते हैं कि क्या लक्ष्मी पूजा में वाकई में चांदी के सिक्कों को रखने की जरूरत है? क्या इसके बिना लक्ष्मी पूजा को अधूरा माना जाता है? जानें सिक्कों को सही तरीके से लक्ष्मी पूजा में इस्तेमाल करने का तरीका।
लक्ष्मी पूजा में चांदी का सिक्का क्यों रखें?
धार्मिक मान्यता के अनुसार चांदी को सबसे शुभ धातु माना जाता है जिसे चंद्रमा से जोड़कर देखते हैं। चंद्रमा मन और शांति का कारक है। इसी वजह से पूजा पाठ और लक्ष्मी पूजा में चांदी के इस्तेमाल को शुभ मानते हैं। मान्यता है कि दिवाली पूजा में चांदी के सिक्के को रखने से बरकत होती है। साथ ही इससे घर में सुख-शांति आती है। कोशिश करें कि पूजा में वही चांदी का सिक्का हो जिसमें मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की तस्वीर छपी हो। ऐसे चांदी के सिक्के को पूजा में शामिल करना शुभ माना जाता है।
लक्ष्मी पूजा में चांदी के सिक्के को रखने का सही तरीका
आपके पास जितने भी चांदी के सिक्के हैं उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लें। ये काम पूजा शुरू होने से पहले दिन में ही कर लें। इससे पूजा में ऐन मौके पर हड़बड़ी नहीं होगी। सूती कपड़े से सिक्कों को सुखा लें। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की चौकी पर सिक्कों को रखें लेकिन ध्यान रहें कि इन्हें लाल या पीले कपड़े में रखे अक्षत के ऊपर ही रखें। अब सिक्कों पर केसर-चंदन का तिलक करें। इस पर अक्षत और फूल चढ़ा दें। अब लक्ष्मी-गणेश की पूजा के समय सिक्कों पर धूप दिखा दें।
अब आखिरी में परिवार के साथ मिलकर पूरी पूजा आरती के साथ संपन्न करें। दिवाली की अगली सुबह सिक्कों को लाल और पीले रंग के कपड़े में लपेटकर ही अपनी तिजोरी में रख दें। अगले साल फिर से नए सिक्के के साथ इन सिक्कों को फिर से पूजा में शामिल करें। मान्यता है कि चांदी के सिक्कों को इस तरह से पूजने और रखने से घर में बरकत आती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
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गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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