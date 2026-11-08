Lakshmi Charan Paduka Vastu: इन 3 चीजों से मुख्य द्वार पर बनाएं लक्ष्मी चरण पादुका
Lakshmi Charan Paduka Vastu Tips: दिवाली में आज मुख्यद्वार पर लक्ष्मी चरण पादुका को बनाना शुभ माना जाता है। जानें इसे किन 3 चीजों से मिलाकर बनाना शुभ होता है?
Diwali Lakshmi Charan Paduka Main Door Vastu: दिवाली की रात घर में मां लक्ष्मी के आगमन के लिए कई तैयारियां की जाती है। हफ्ते भर से घर में साफ-सफाई होती है। हर कोई चाहता है कि घर का मुख्यद्वार इतना सुंदर हो कि मां लक्ष्मी खुशी-खुशी अंदर आए। मान्यता है कि मां लक्ष्मी यहीं से घर के अंदर आती है और इसी के साथ सुख-समृद्धि का भी आगमन होता है। मुख्यद्वार की सजावट का अपने आप में खास महत्व है। दिवाली के दिन मुख्यद्वार पर मां लक्ष्मी की चरण पादुका को बनाना काफी शुभ माना जाता है। घर के एंट्रेंस पर मां लक्ष्मी के छोटे-छोटे पैर बनाए जाते हैं और इसे ही लक्ष्मी पादुका बोला जाता है।
वास्तु मान्यता के अनुसार अगर सही तरीके से मुख्यद्वार पर लक्ष्मी चरण पादुका बनाए जाए तो घर में सुख-समृद्धि की कोई भी कमी नहीं होती है और इसे साथ पैसों की तंगी भी धीरे-धीरे दूर होती जाती है। जानिए लक्ष्मी चरण पादुका को बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए? साथ में जानें इसे बनाने का सही तरीका क्या है?
लक्ष्मी चरण पादुका बनाने के लिए मिलाएं ये तीन चीजें
वास्तु नियम के अनुसार लक्ष्मी जी के पैरों को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 3 चीजें ही लगेंगी। ये तीनों चीजों घर में आसानी से मौजूद होती हैं। इन्हें मिलाकर बस आपको एक पेस्ट बनाना है। पहली चीज है रोली या फिर कुमकुम। लक्ष्मी पादुका बनाने के लिए इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। इसे सौभाग्य के सिंबल के रूप में देखते हैं। अब इसमें हल्दी मिला दें। पूजा-पाठ की चीजों में हल्दी का इस्तेमाल शुभ और जरूरी माना जाता है। इसके बाद इसमें चावल का थोड़ा सा आटा मिला दें। दिवाली पर बनाए जाने वाली रंगोली में चावल के आटे का इस्तेमाल खूब होता है।
ऐसे बनाएं लक्ष्मी चरण पादुका
ऊपर बताई गई सारी चीजों का पेस्ट बना लें। इसमें गंगाजल मिला दें। इस बात का ध्यान रखें कि गंगाजल इतना ना मिलाएं की पेस्ट पतला हो जाए। सही मात्रा में गंगाजल डालें ताकि पेस्ट बहुत गाढ़ा भी ना हो। अब आप उंगली या फिर किसी लकड़ी की हेल्प से लक्ष्मी की चरण पादुका मुख्यद्वार से होते हुए घर के अंदर की ओर बना दें।
लक्ष्मी चरण पादुका बनाते समय रखें इन बातों का ध्यान
1. नियम के हिसाब से आप लक्ष्मी जी की पादुका को बनाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि मां के पैर घर के अंदर की ओर आते हुए नजर आएं। मान्यता के हिसाब से इसे मां लक्ष्मी के घर में प्रवेश के सिंबल के रूप में देखा जाता है।
2. इस बात का ध्यान रखें कि लक्ष्मी चरण पादुका के दोनों ओर आप श्रीं जरूर लिखें। इसे काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप साथ में स्वास्तिक भी जरूर बनाएं। वास्तु मान्यता के अनुसार इससे घर में अच्छी एनर्जी आती है।
3. आज शाम में लक्ष्मी पूजा के बाद पादुका के पास घी का दीया जरूर जलाएं। साथ ही ध्यान रखें कि इसके आसपास जूते-चप्पल ना रखें। अगर मुख्यद्वार के पास आप कूड़ेदान रखते हैं तो उसे वहां से हटा दें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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