HAPPY DIWALI WISHES: दीपावली पर टॉप 10 शुभकामनाओं, फोटो और शायरी भेज दें दिवाली की बधाई

HAPPY DIWALI WISHES: दीपावली पर टॉप 10 शुभकामनाओं, फोटो और शायरी भेज दें दिवाली की बधाई

संक्षेप: DIWALI KI SHUBHKAMNAYE, HAPPY DIWALI WISHES: 20 अक्टूबर को पूरा देश दिवाली की ऊर्जा से रौशन होगा। रौशनी का ये पर्व सभी के जीवन से अंधकार को मिटाए। मां लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसे और धन-समृद्धि का आगमन हो।

Sun, 19 Oct 2025 10:50 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
DIWALI KI SHUBHKAMNAYE, HAPPY DIWALI WISHES in hindi : सोमवार के दिन बड़े ही धूम-धाम के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। 20 अक्टूबर को पूरा देश दिवाली की ऊर्जा से रौशन होगा। रौशनी का ये पर्व सभी के जीवन से अंधकार को मिटाए। मां लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसे और धन-समृद्धि का आगमन हो। अपनों की दिवाली स्पेशल बनाने के लिए दीपावली पर भेजें खास मैसेज, एसएमएस, शायरी और शुभकामनाएं-

दीपावली पर टॉप 10 शुभकामनाओं, फोटो और शायरी भेज दें दिवाली की बधाई

1- लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,

सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार,

जीवन में आएं खुशियां अपार,

शुभकामना करो हमारी स्वीकार

दिवाली की बहुत-बहुत बधाई

2- सभी के दीप सुंदर हैं,

हमारे क्या तुम्हारे क्या

उजाला हर तरफ है

इस किनारे

उस किनारे क्या

दिवाली की बहुत-बहुत बधाई

3- हंसते-मुस्कुराते दीप तुम जलाना,

जीवन में नई खुशियों को लाना,

दुख-दर्द अपने भूलकर सबको गले लगाना,

और प्यार से यह दिवाली मनाना

दिवाली की बहुत-बहुत बधाई

4- आई-आई दिवाली आई,

साथ में कितनी खुशियां लाई,

धूम मचाओ मौज मनाओ,

दिवाली की बहुत-बहुत बधाई

5- दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार

पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार

मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार

दिवाली की बहुत-बहुत बधाई

6- जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना

अंधेरा कहीं रह न जाए

हर घर में हो उजाला,

दिवाली की बहुत-बहुत बधाई

7- आए ना कोई रात काली

हर घर मे मनाएं खुशियां,

हर घर मे हो दिवाली

दिवाली की बहुत-बहुत बधाई

8- दीप से दीप जले तो हो दीपावली

उदास चेहरे खिलें तो हो दीपावली

दिवाली की बहुत-बहुत बधाई

9- घर-घर हो खुशहाली

हर कोई मनाए दिवाली

गले मिलकर सबको कहो

दिवाली की बहुत-बहुत बधाई

10- पूजा से भरी थाली है

चारों ओर खुशहाली है

आओ मिलके मनाएं ये दिन

आज छोटी दिवाली है

दिवाली की बहुत-बहुत बधाई

