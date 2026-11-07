Diwali ki katha: दिवाली की कथा पढ़ें-कैसे मां लक्ष्मी बनी साहूकार की बेटी की सहेली
diwali ki katha: दिवाली के दिन साहूकार की बेटी की कथा पढ़ी जाती है। कहते हैं इस दिन कथा को सुनने से धन समृद्धि आती है।
प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार की बेटी बहुत पूजा करती थी। वो रोज मंदिर जाती और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए। वो उससे बोली कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी। लेकिन साहूकार की बेटी बिना पिता की आज्ञा के कुछ नहीं करती थी, उसने बोला-मैं पिता की आज्ञा से पूछकर बताउंगी। अगले दिन उसने सारी बात अपने पिताजी को बताई और पिता की आज्ञा से वो मां लक्ष्मी की सहेली बन गई। एक दिन मां लक्ष्मी ने उस लड़की को अपने घर भोजन करने का निमंत्रण दिया। लड़की जब मां लक्ष्मी के घर भोजन करने गई तो वहां सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाया।
उसे सोने की चौकी पर बैठाकर भोजन कराया और बेशकीमती ओढ़नी भी दी। इस पर लड़की बहत खुश हुई। इसके बाद महालक्ष्मी ने कहा कि अब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। लड़की ने माता लक्ष्मी की इस बात को स्वीकार कर लिया और बोली ठीक है मैं आपका इंतजार करूंगी। उसने अपने माता पिता से कहा कि उसकी सहेली मां लक्ष्मी भोजन के लिए उनके घर आ रही है, लेकिन उनके घर तो कुछ भी नहीं जहां वो उसे बिठा सके। अब क्या था लड़की उदास होकर बैठ गई, क्योंकि वो जानती थी कि मां लक्ष्मी का वैभव तो बहुत बड़ा है। तब उसके पिता ने सलाह दी की कोई नहीं तुम घर को अच्छे से गोबर से लीपना और जो रूखा सूखा तुम्हे मिले, उन्हें खिला देना। इतना कहना ही था कि एक रानी क हार चोरी कर एक चील उसकी बेटी के घर में छोड़ गई।
यह देखकर वो लड़की बहुत प्रसन्न हुआ और उसने दुशाला से उसे ढ़क दिया और फिर उसे बेचकर धन से सब सामान खरीद लाई। तब गणेश जी और महालक्ष्मी वहां आए। लड़की ने उनके लिए सोने की चौकी निकाली वे उस पर बैठ गए और फिर उत्तम भोजन किया। जैसे ही गणपति और लक्ष्मीजी वहां आए, उनका घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी जी जिस प्रकार साहूकार का घर धन-संपत्ति से भर दिया था उसी प्रकार सभी के घरों में धन-संपत्ति भरना, सभी को धन देना, सभी के घर में विराजमान होना।
दिवाली पूजा विधि
दिवाली के दिन जल्दी स्नान कर लें।
घर में स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें और बाद माता लक्ष्मी के नाम की ज्योत जलाएं।
इसके बाद शाम को माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा करें।
दिवाली की शाम को शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें।
पूजा संपन्न होने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग लगाएं।
कुछ समय बाद स्वयं उस भोग को प्रसाद रूप में लें।
इसके अलावा किसी जरूरतमंद दान जरूर करें
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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