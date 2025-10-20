Hindustan Hindi News
Diwali Upay: आज दीवाली पर तिजोरी में रखें ये 5 चीजें, मां लक्ष्मी की कृपा से बढ़ेगा धन-धान्य

संक्षेप: Diwali Tijori Upay for Money: दिवाली के दिन तिजोरी से जुड़े कुछ उपायों को करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन तिजोरी में कुछ चीजों को रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन लाभ के योग बनते हैं।

Mon, 20 Oct 2025 08:55 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Diwali Dhan Labh Upay 2025: हर साल कार्तिक माह की अमावस्या को दीवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस साल दिवाली 20 अक्टूबर, सोमवार को है। इस दिन गणेश-लक्ष्मी पूजन का विधान है। मान्यता है कि दिवाली का दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम होता है। हिंदू धर्म में दिवाली पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपायों को लाभकारी बताया गया है। मान्यता है कि दिवाली की शाम को तिजोरी से जुड़े कुछ उपायों को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जानें दिवाली पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उपाय-

1. दिवाली के दिन एक लाल कपड़े में सुपारी, गुलाब की पखुड़ियां और एक सिक्का लपेटकर पोटली बना लें। फिर इस पोटली को लक्ष्मी-गणेश पूजन में रखें और पूजा समाप्त होने के बाद इस पोटली को तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन लाभ के योग बनते हैं।

2. दिवाली के दिन तिजोरी में श्री यंत्र, कौड़ी या लक्ष्मी जी के चरण तिजोरी में रखना शुभ माना गया है। दिवाली के दिन तिजोरी में हल्दी की गांठ को रखने से मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने की मान्यता है। कहते हैं कि ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं।

3. दिवाली के दिन तिजोरी की साफ-सफाई करना भी शुभ माना गया है। मान्यता है कि तिजोरी को घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए। तिजोरी में पीले चावल रखने से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं और मां लक्ष्मी का घर में स्थाई वास होता है।

4. दिवाली के दिन तिजोरी में साबुत धनिया रखना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इसे तिजोरी में रखने से पैसों का आगमन होता है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ध्यान रखें कि धनिया को लाल कपड़े में पोटली बनाकर ही रखें और पोटली में कुमकुम और हल्दी का टीका लगाना चाहिए।

5. दिवाली के दिन तिजोरी की साफ-सफाई करें और उसे धूप-दीप दिखाकर इसमें दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए। यह लक्ष्मी जी का प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि इसे रखने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

