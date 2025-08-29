Diwali kab hai October 20 and 21 kartik amavasya is two days when will diwali celebrate दिवाली कब है 2025: इस साल भी कार्तिक अमावस्या दो दिन, अक्टूबर 2025 में कब मनाई जाएगी दिवाली, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
दिवाली कब है 2025: इस साल भी कार्तिक अमावस्या दो दिन, अक्टूबर 2025 में कब मनाई जाएगी दिवाली

कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है।  इस लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने का विधान है, कार्तिक अमावस्या इस साल 20 अक्टूबर को शुरू हो रही है और 21 अक्टूबर तक रहेगी। ऐसे में कार्तिक अमावस्या के दो दिन होने के कारण दिवाली किस दिन मनेगी।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 02:55 PM
कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने का विधान है, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा शाम के समय की जाती है और कहा जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी की और गणेश जी पूजा से सुख-समृद्धि और धनलाभ होता है। कार्तिक अमावस्या साल 2025 में दो दिन पड़ रही है। कार्तिक अमावस्या इस साल 20 अक्टूबर को शुरू हो रही है और 21 अक्टूबर तक रहेगी। ऐसे में कार्तिक अमावस्या के दो दिन होने के कारण दिवाली किस दिन मनेगी।

पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को 03 बजकर 44 मिनट से होगी। वहीं, इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को 05 बजकर 54 मिनट पर होगा। काशी पंचांग के अनुसार दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को मनेगा, क्योंकि इस दिन दिवाली का प्रदोष काल यानी शाम में समय में अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को मिलेगी। पिछले साल भी अमावस्या तिथि दो दिन मिली थी, इसलिए लोगों ने दो दिन दिवाली मनाई थी, कुछ लोगों का मानना था कि उदयातिथि में अमावस्या होने पर दिवाली अगले दिन मनाई जाएगी। आपको बता दें कि इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के साथ की जाती है। आपको बता दें कि गणेश जी की पूजा माता लक्ष्मी के साथ स्थिर लग्न में करना चाहिए, इससे स्थायी लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। इसलिए दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 21 अक्टूबर को स्नान और दान की अमावस्या रहेगी। इस दिन पितरों के लिए स्नान और दान किया जाएगा।

शास्त्रों​ के अनुसार, प्रभु श्रीराम जब लंका विजय और 14 साल का वनवास पूरा होने पर अयोध्या आए थे, तब अयोध्यावासियों ने खुशी के दीप जलाए थे। इसलिए दिवाली पर दीप जलाएजाते हैं।

