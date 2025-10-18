Hindustan Hindi News
Diwali Laxmi pujan: किस दिन मनाई जाएगी दिवाली, जानें लक्ष्मी जी हमेशा किन चीजों में निवास करती हैं

संक्षेप: Diwali kab hai, Laxmi pujan:  कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाएगी। इस बार दिवाली की तारीख पर कंफ्यूजन है। इसलिए कुछ लोग 20 को तो कुछ लोग 21 को दिवाली का पर्व मना रहे हैं। 

Sat, 18 Oct 2025 11:41 AM
कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाएगी। इस बार दिवाली की तारीख पर कंफ्यूजन है। इसलिए कुछ लोग 20 को तो कुछ लोग 21 को दिवाली का पर्व मना रहे हैं। ज्योतिषियों के अनुसार 20 अक्टूबर को प्रदोष काल और अमावस्या तिथि दोनों मिलने के कारण दिवाली लक्ष्मी पूजा शुभ है। आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 बजे शुरू होगी और 21 अक्टूबर को 5:54 तक ही चलेगी। ऐसे में 21 अक्टूबर को प्रदोष काल से पहले ही अमावस्या तिथि खत्म हो जाएगी। प्रदोष काल 20 अक्टूबर को मिलने के कारणइस दिन दिवाली मनाना शुभ रहेगा। दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि लक्ष्मी जी कहां हमेशा विराजमान रहती हैं। नित्यमामलके लक्ष्मीनित्यं तिष्ठति गोमये । नित्यं शंखे च पद्म च नित्यं श्रीः शुक्लबाससि॥

धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। लक्ष्मी उपनिषद में लिखा है कि लक्ष्मी जी हमेशा आंवले के पेड़, गोबर, कमल , शंख और सफेद कपड़ों में रहती है। इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा में इन चीजों का सदा इस्तेमाल करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:Laxmi Ji Ki Aarti: दिवाली, धनतरेस पर रोज सुबह शाम करें मां लक्ष्मी जी की आरती

वसामि पद्मोत्पलशंखमध्य वसामि चन्द्रे च महेश्वरे च । नारायणे चेव वसुंधरायां वसामि नित्योत्सवमन्दिरेषु ॥
इसके अलावा एक और श्लोक में लिखा है कि लक्ष्मी जी खजाने में, पद्म में, लाल कमल में, शंख में, चंद्रमा के मंडल में, महादेवजी में और भगवान श्रीहरि के ह्दयमें निवास करती हैं। इसके अलावा जिन लोगों के घरों में सदा उत्सव होता है, वहां भी लक्ष्मी जी निवास करती हैं। इसलिए दिवाली पर अगर लक्ष्मी जी चाहिए तो इन चीजों के साथ घर में उत्सव सा माहौल रखें।

दिवाली लक्ष्मी पूजा का समय: शाम 7:08 बजे से रात 8:18 बजे तक प्रदोष काल: शाम 5:46 बजे से रात 8:18 बजे तक वृषभ काल: शाम 7:08 बजे से रात 9:03 बजे तक

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां जनसूचनाओं के लिए लिखी गई हैं, इन पर हम यह दावा नहीं करते कि ये सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
