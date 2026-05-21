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इस साल दिवाली कब है? जानें दीपावली की तारीख और पूजा का सही समय

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हर साल की तरह इस बार भी लोगों को दिवाली का इंतजार रहेगा। घरों में सफाई शुरू होगी, बाजारों में रौनक दिखेगी और हर तरफ रोशनी नजर आएगी। साल 2026 में दिवाली 8 नवंबर, रविवार को मनाई जाएगी। दिवाली की शाम मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है।

इस साल दिवाली कब है? जानें दीपावली की तारीख और पूजा का सही समय

हर साल की तरह इस बार भी लोगों को दिवाली का इंतजार रहेगा। घरों में सफाई शुरू होगी, बाजारों में रौनक दिखेगी और हर तरफ रोशनी नजर आएगी। साल 2026 में दिवाली 8 नवंबर, रविवार को मनाई जाएगी। दिवाली आते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लोग नए कपड़े खरीदते हैं, घर सजाते हैं और परिवार के साथ त्योहार की तैयारियों में लग जाते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली को बेहद शुभ माना गया है।

इस समय करें लक्ष्मी पूजा

दिवाली की शाम मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

2026 में लक्ष्मी पूजा का शुभ समय शाम 5 बजकर 55 मिनट से रात 7 बजकर 51 मिनट तक रहेगा। इसी दौरान लोग घरों और दुकानों में पूजा करेंगे।

क्यों मनाई जाती है दिवाली?

दिवाली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान श्रीराम 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। उनकी वापसी की खुशी में लोगों ने पूरे नगर में दीप जलाए थे। तभी से दिवाली मनाने की परंपरा चली आ रही है।

एक मान्यता यह भी है कि भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध कर लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसी खुशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया गया था।

दिवाली पर क्या करते हैं लोग?

दिवाली से पहले लोग घरों की साफ-सफाई करते हैं। कई लोग रंगाई-पुताई भी करवाते हैं। त्योहार वाले दिन शाम को घर में दीपक जलाए जाते हैं और रंगोली बनाई जाती है।

पूजा के समय मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके बाद पूरे परिवार के साथ पूजा की जाती है। लोग मिठाइयां बांटते हैं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं।

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दिवाली पर खरीदारी क्यों होती है?

दिवाली के आसपास लोग नई चीजें खरीदना शुभ मानते हैं। खासकर सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी इस समय ज्यादा होती है। व्यापारियों के लिए भी यह समय बेहद अहम माना जाता है।

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दिवाली का माहौल क्यों होता है खास?

दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि परिवार और रिश्तों को जोड़ने वाला मौका भी माना जाता है। इस दिन लोग दूर रहने वाले अपनों से भी मिलते हैं। बच्चे पटाखे चलाते हैं, घरों में मिठाइयां बनती हैं और पूरा माहौल खुशी से भर जाता है।

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डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


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काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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