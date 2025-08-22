Diwali Kab Hai : इस साल दिवाली कब है? जानें धनतेरस, छोटी दीपावली, महालक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की सही डेट

हिंदू धर्म में दिवाली का बहुत अधिक महत्व होता है। हर व्यक्ति को दिवाली का इंतजार रहता है। इस त्योहार को बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार आमतौर पर 4 से 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस से इस पावन पर्व की शुरुआत हो जाती है। भाई दूज तक यह त्योहार मनाया जाता है।

Fri, 22 Aug 2025 01:41 PM

Diwali Kab Hai 2025 : हिंदू धर्म में दिवाली का बहुत अधिक महत्व होता है। हर व्यक्ति को दिवाली का इंतजार रहता है। इस त्योहार को बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार आमतौर पर 4 से 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस से इस पावन पर्व की शुरुआत हो जाती है। भाई दूज तक यह त्योहार मनाया जाता है। दिवाली का मुख्य पर्व महालक्ष्मी पूजन है। आइए जानते हैं धनतेरस, छोटी दिवाली, महालक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और भैय्या दूज की सही डेट-

धनतेरस 2025- हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। दृग पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार को पड़ रहा है। इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन बर्तन, सोना चांदी के आभूषण खरीदने की परंपरा है।

मुहूर्त- त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ - अक्टूबर 18, 2025 को 12:18 पी एम बजे

त्रयोदशी तिथि समाप्त - अक्टूबर 19, 2025 को 01:51 पी एम बजे

धनतेरस पूजा मुहूर्त - 07:16 पी एम से 08:20 पी एम

अवधि - 01 घण्टा 04 मिनट्स

प्रदोष काल - 05:48 पी एम से 08:20 पी एम

वृषभ काल - 07:16 पी एम से 09:11 पी एम

छोटी दीपावली 2025- धनतेरस के बाद छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। इस साल छोटी दिवाली 19 अक्टूबर, रविवार को है।

मुहूर्त- चतुर्दशी तिथि प्रारम्भ - अक्टूबर 19, 2025 को 01:51 पी एम बजे

चतुर्दशी तिथि समाप्त - अक्टूबर 20, 2025 को 03:44 पी एम बजे

महालक्ष्मी पूजा 2025- दृग पंचांग के अनुसार इस साल महालक्ष्मी पूजा 20 अक्टूबर, सोमवार को है। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन महालक्ष्मी पूजा होती है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है।

मुहूर्त- अमावस्या तिथि प्रारम्भ - अक्टूबर 20, 2025 को 03:44 पी एम बजे

अमावस्या तिथि समाप्त - अक्टूबर 21, 2025 को 05:54 पी एम बजे

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त - 07:08 पी एम से 08:18 पी एम

अवधि - 01 घण्टा 11 मिनट्स

प्रदोष काल - 05:46 पी एम से 08:18 पी एम

वृषभ काल - 07:08 पी एम से 09:03 पी एम

गोवर्धन पूजा 2025- इस साल 22 अक्टूबर, बुधवार को गोवर्धन पूजा है। इसे देश के कुछ हिस्सों में अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया था।

मुहूर्त- प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ - अक्टूबर 21, 2025 को 05:54 पी एम बजे

प्रतिपदा तिथि समाप्त - अक्टूबर 22, 2025 को 08:16 पी एम बजे

गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त - 06:26 ए एम से 08:42 ए एम

अवधि - 02 घण्टे 16 मिनट्स

गोवर्धन पूजा सायाह्नकाल मुहूर्त - 03:29 पी एम से 05:44 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 16 मिनट्स

भाई दूज 2025 इस साल 23 अक्टूबर, गुरुवार को भाई दूज है। भाई दूज पर बहनें अपने भाई के टीका करती हैं, और बदले में भाई अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं।

मुहूर्त- द्वितीया तिथि प्रारम्भ - अक्टूबर 22, 2025 को 08:16 पी एम बजे

द्वितीया तिथि समाप्त - अक्टूबर 23, 2025 को 10:46 पी एम बजे

भाई दूज अपराह्न समय - 01:13 पी एम से 03:28 पी एम