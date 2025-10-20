Hindustan Hindi News
दिवाली की शाम करें ये 5 उपाय मां लक्ष्मी देंगी सुख-समृद्धि का वरदान

दिवाली की शाम करें ये 5 उपाय मां लक्ष्मी देंगी सुख-समृद्धि का वरदान

संक्षेप: DIWALI KA UPAY DIWALI 2025: दिवाली की शाम में कुछ उपायों की मदद से घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है। आइए जानते हैं सुख-समृद्धि बढ़ाने और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए दिवाली पर कौन से उपाय करने चाहिए-

Mon, 20 Oct 2025 01:20 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
DIWALI KA UPAY: दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल के समय की जाती है। यह समय सूर्यास्त के बाद से शुरू होता है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। इसी समय माता लक्ष्मी की पूजा सुख-समृद्धि लाती है। इस दौरान कुछ उपाय भी किए जाते हैं। दिवाली की शाम में कुछ उपायों की मदद से घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए दिवाली पर कौन से उपाय करने चाहिए-

दिवाली की शाम करें ये 5 उपाय मां लक्ष्मी देंगी सुख-समृद्धि का वरदान

कलश की स्थापना के समय करें ये काम- मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज पूजा के समय कलश की स्थापना करें। घर में बरकत बढ़ाने के लिए कलश में चांदी का सिक्का डालें। कलश को चावल या पुष्प के ढेर के ऊपर स्थापित करें।

कमल का पुष्प- आज शाम दिवाली की पूजा करते समय माता के चरणों में कमल का पुष्प अर्पित करें। इससे आपको मां का आशीर्वाद मिलेगा साथ ही आपकी सभी आर्थिक दिक्कतें धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी। कमल का पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है।

चरण चिह्न- चावल के आटे और सिंदूर से घर के बाहर से अंदर की ओर आते हुए मां लक्ष्मी के चरण चिह्न बनाएं। यह देवी के स्वागत का प्रतीक है और माना जाता है कि इससे लक्ष्मी जी स्वयं घर में प्रवेश करती हैं।

पीली कौड़ियां- अपनी आय में वृद्धि करने के लिए और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पूजा में पीली कौड़ियां अर्पित करें। वहीं, सफेद कौड़ियों पर हल्दी लगाकर भी पूजा स्थान पर रखा जा सकता है। रातभर इन पीली कौड़ियों को पूजा स्थान पर माता के चरणों पर रखे रहने दें। फिर अगले दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें।

श्री यंत्र- दिवाली के दिन श्री यंत्र की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन श्री यंत्र को स्थापित कर पूरे विधि-विधान से उसकी पूजा जरूर करें।

