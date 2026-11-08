दिवाली पर मां लक्ष्मी को कैसे करें खुश, धन लाभ के लिए करें 5 उपाय
Diwali ka Upay 5 Dhan Labh Upay in hindi : दिवाली के दिन शाम से लेकर रात में चुप चाप कुछ चमत्कारी उपाय करने से समृद्धि का आगमन और लाभ पा सकते हैं। आइए जानते हैं दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को खुश करने के खास उपाय-
Diwali ka Upay 5 Dhan Labh Upay in hindi, दिवाली उपाय : आज आयुष्मान् योग में दिवाली की पूजा की जाएगी। दिवाली पर मां लक्ष्मी की उपासना करने से पैसों से जुड़ी परेशानियों से राहत मिल सकती है। दिवाली के दिन कुछ उपाय करने से आप अपनी किस्मत को पलट भी सकते हैं। मान्यता है जिस पर धन की देवी मेहरबान रहती हैं, उसके घर में समृद्धि का वास होता है। दिवाली के दिन शाम से लेकर रात में चुप चाप कुछ चमत्कारी उपाय करने से समृद्धि का आगमन और लाभ पा सकते हैं। आइए जानते हैं दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को खुश करने के खास उपाय-
दिवाली पर मां लक्ष्मी को कैसे करें खुश, धन लाभ के लिए करें 5 उपाय
1- चांदी के सिक्के और कौड़ी की पूजा
दिवाली के दिन चांदी के सिक्के के साथ कौड़ी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी माता की पूजा के बाद कौड़ी को लाल वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखने से धन में बरकत होती है।
2- चरण चिन्ह बनाएं
आज दिवाली के दिन पूजा के समय घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल के पास लक्ष्मी माता के चरण चिन्ह बनाएं। चरण चिन्ह को देवी के स्वागत का प्रतीक माना गया है। चावल के आटे और कुमकुम से घर के बाहर से अंदर की ओर आते हुए लक्ष्मी माता के चरण चिह्न बनाएं। माना जाता है कि इससे लक्ष्मी जी स्वयं घर में प्रवेश करती हैं।
3- पीली कौड़ी का उपाय
आज के दिन कमाई में वृद्धि करने के लिए लक्ष्मी पूजा में पीली कौड़ियां अर्पित करें। सफेद कौड़ियों पर हल्दी लगाकर पूजा स्थान पर रखें। रातभर इन पीली कौड़ियों को पूजा स्थान पर माता के चरणों के पास ही रहने दें। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अगले दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें।
4- कमल का पुष्प
कमल का पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। आज शाम दिवाली की पूजा करते समय लक्ष्मी मां के चरणों में कमल का पुष्प अर्पित करें। इससे आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा साथ ही आपकी सभी आर्थिक दिक्कतें धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी।
5- श्री यंत्र पूजा
दिवाली के दिन श्री यंत्र की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। आज दिवाली के दिन श्री यंत्र को स्थापित कर पूरे विधि- विधान से यंत्र की पूजा जरूर करें। इससे धन संबंधी दिक्कतें दूर होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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