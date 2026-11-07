Diwali Puja Muhurat 2026: कल शाम 5:54 बजे से शुरू होगा गणेश-लक्ष्मी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त, जान लें अवधि
Diwali laxmi ganesh puja shubh muhurat: दिवाली के दिन शाम के समय भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजन किया जाता है। जानें इस बार दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है।
Deepawali Ganesh-Laxmi Puja Best Time 2026: दिवाली का त्योहार 8 नवंबर 2026, रविवार को कई योगों में मनाया जाएगा। इस दिन अमावस्या तिथि और प्रदोष काल का अद्भुत संयोग बन रहा है। इसे गृहस्थों, व्यापारियों और साधना करने वालों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। दिवाली के दिन प्रदोष काल में गणेश-लक्ष्मी पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में दिवाली पूजन के लिए प्रदोष काल, निशीथ काल और महानिशीथ काल का एक ही तिथि में मिलना सर्वोत्तम माना जाता है, जो कि 8 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शाम 5:31 बजे से रात 8:09 बजे तक प्रदोष काल और वृषभ लग्न रहेगा। यह समय मां लक्ष्मी और गणेश पूजन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है।
8 नवंबर को गणेश- लक्ष्मी पूजन का सबसे उत्तम मुहूर्त:
दिवाली के दिन 8 नवंबर को गणेश-लक्ष्मी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त शाम 5:54 बजे से शाम 7:50 बजे तक रहेगा। लक्ष्मी पूजन की कुल अवधि: 1 घंटा 54 मिनट है। प्रदोष काल के दौरान वृषभ लग्न में मां लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि स्थिर रहती है।
08 नवंबर को गणेश-लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त:
दिवाली के दिन व्यापारी वर्ग कारखानों या फैक्ट्री में दिन के समय गणेश-लक्ष्मी पूजन करते हैं। 8 दीपावली लक्ष्मी-गणेश पूजन का कुंभ लग्न दोपहर 01 बजकर 27 मिनट से दोपहर 02 बजकर 54 मिनट तक रहेगा। यह समय व्यापार, बही खाता और ऑफिस पूजन के लिए उत्तम रहने वाला है। । इस दौरान प्रदोष काल और स्थिर लग्न है। सिंह लग्न रात 12 बजकर 25 मिनट से रात 02 बजकर 42 मिनट तक रहेगा। निशीथ काल में लक्ष्मी साधना और श्री यंत्र साधना की जाती है। मंत्र जाप और विशेष साधना के लिए महानिशीथ काल रात 11 बजकर 39 मिनट से देर रात 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा। निशा पूजा, काली पूजा, तांत्रिक पूजा शुभ चौघड़िया के साथ रात 01:37 बजे से रात 03:15 बजे तक करना शुभ है।
दीपावली पर स्थिर लग्न का महत्व:
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दीपावली पर स्थिर लग्न में महा लक्ष्मी, श्री गणेश और कुबेर जी का पूजन करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में बरकत आती है और सुख-समृद्धि का वास रहता है।
दिवाली पूजन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त:
शुभ चौघड़िया: दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:48 बजे तक।
शुभ-अमृत-चर चौघड़िया: शाम 05:31 बजे से रात 10:27 बजे तक।
लाभ चौघड़िया: रात 01:43 बजे से रात 03:22 बजे तक।
दिवाली पर अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी:
हिंदू पंचांग के अनुसार, 8 नवंबर 2026 को अमावस्या तिथि सुबह 11 बजकर 27 मिनट पर प्रारंभ होगी और 09 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगी। दिवाली के दिन सूर्यास्त शाम 05 बजकर 31 मिनट पर होगा। प्रदोष काल का समय शाम 5:31 बजे से रात 8:09 बजे तक रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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