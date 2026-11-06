दिवाली पर कैसे बनाएं धन की पोटली, पुरानी पोटली का क्या करें? जानें इसे रखने का सही तरीका
दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा के साथ धन की पोटली बनाने की परंपरा भी निभाई जाती है। इसमें सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, साबुत चावल, लौंग, इलायची, कौड़ी और गोमती चक्र जैसी शुभ सामग्री रखी जाती है। यहां जानिए धन पोटली बनाने का सही तरीका, पूजा के बाद इसे कहां रखना चाहिए।
दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा के साथ घर में सुख-समृद्धि के लिए कई तरह की परंपराएं निभाई जाती हैं। इन्हीं में से एक है धन की पोटली बनाना। बहुत से लोग दिवाली की पूजा में धन पोटली रखते हैं। इसमें कुछ खास चीजें डालकर मां लक्ष्मी के सामने इसकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि धन पोटली को घर की तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रखने से बरकत बनी रहती है। लेकिन धन पोटली बनाते समय इसमें क्या-क्या रखना चाहिए? इसे पूजा के बाद कहां रखें? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि पिछले साल की धन पोटली का क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं धन पोटली बनाने का तरीका और इससे जुड़ी जरूरी बातें।
धन की पोटली बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?
धन पोटली बनाने के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा ले सकते हैं। इसके अलावा एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, साबुत चावल, लौंग, इलायची और कुछ कौड़ियां रख सकते हैं। कुछ लोग इसमें गोमती चक्र और कमलगट्टे के बीज भी रखते हैं। ये सभी चीजें पूजा-पाठ में शुभ मानी जाती हैं।ध्यान रखें कि पोटली में वही सामग्री रखें जिसे आप आसानी से जुटा सकें। इसके लिए महंगी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। साफ कपड़ा और पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामान्य सामग्री से भी धन पोटली तैयार की जा सकती है।
दिवाली पर कैसे बनाएं धन की पोटली?
धन पोटली बनाने के लिए सबसे पहले लाल या पीले रंग का साफ कपड़ा लें। इसे किसी साफ जगह पर बिछा दें। अब इसके बीच में एक सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, थोड़े से साबुत चावल, लौंग, इलायची और कौड़ियां रख दें। अगर आप गोमती चक्र या कमलगट्टे के बीज रखना चाहते हैं तो उन्हें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब कपड़े के चारों कोनों को एक साथ उठाकर पोटली का आकार दे दें। इसे लाल मौली या कलावे से बांध दें। इस तरह आपकी धन पोटली तैयार हो जाएगी। दिवाली की शाम मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के समय इस पोटली को भी पूजा स्थल पर रखें। पूजा के दौरान मां लक्ष्मी से घर में सुख-समृद्धि और बरकत बनाए रखने की प्रार्थना करें। पूजा पूरी होने के बाद पोटली को सुरक्षित स्थान पर रख दें।
धन पोटली को कहां रखना चाहिए?
धन पोटली की पूजा करने के बाद इसे घर की तिजोरी या उस अलमारी में रख सकते हैं जहां आप पैसे और जरूरी कीमती सामान रखते हैं। कई लोग इसे अपनी दुकान के गल्ले में भी रखते हैं। ध्यान रखें कि पोटली को साफ जगह पर रखें। इसे ऐसी जगह न रखें जहां धूल-मिट्टी या नमी लगती हो।अगर आप इसे घर की तिजोरी में रख रहे हैं तो वहां पहले से रखे सामान की भी सफाई कर लें। दिवाली पर घर और पूजा स्थल की सफाई के साथ तिजोरी को साफ रखना भी अच्छा माना जाता है।
पिछले साल की धन पोटली का क्या करें?
नई धन पोटली बनाने के बाद पुरानी पोटली को लेकर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। कुछ लोग इसे सालों तक तिजोरी में रखते हैं तो कुछ हर दिवाली इसे बदल देते हैं। अगर आपके घर में भी पिछले साल की धन पोटली रखी है तो उसे सीधे कूड़े में न डालें। सबसे पहले पुरानी पोटली को खोलकर उसमें रखी चीजों को अलग कर लें। अगर उसमें सिक्का या गोमती चक्र जैसी चीजें साफ और सही हालत में हैं तो उन्हें अलग रखकर पूजा में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पुराने चावल, खराब हो चुकी हल्दी और दूसरी खराब पूजा सामग्री को नई पोटली में न डालें। पुरानी पूजा सामग्री को श्रद्धा के साथ हटाएं। चावल और फूल जैसी प्राकृतिक सामग्री को पेड़-पौधों की जड़ में डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि प्लास्टिक या दूसरी ऐसी चीजें नदी में न बहाएं, जिनसे पानी प्रदूषित होता है। पुरानी पोटली का कपड़ा भी साफ और सम्मानजनक तरीके से अलग कर दें।
क्या हर साल नई धन पोटली बनानी चाहिए?
दिवाली पर नई धन पोटली बनाना कई परिवारों की परंपरा है। मान्यता के अनुसार, हर साल नई पोटली तैयार करके उसकी पूजा करना शुभ माना जाता है। हालांकि, इसे लेकर कोई ऐसा अनिवार्य नियम नहीं है कि हर व्यक्ति को हर साल नई पोटली बनानी ही चाहिए। यह पूरी तरह आपकी आस्था और घर की परंपरा पर निर्भर करता है।
धन पोटली बनाते समय साफ-सफाई का ध्यान रखें और पूजा के दौरान श्रद्धा बनाए रखें। इसे मां लक्ष्मी के आशीर्वाद और घर की खुशहाली की कामना से जोड़कर देखा जाता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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