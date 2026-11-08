दिवाली पर देहली पूजन कब करें, 2 शुभ निशान, घर में होगा मां लक्ष्मी का आगमन!

दिवाली पर देहली पूजन कब और कैसे करें? जानें मुख्य द्वार पर कुमकुम-हल्दी का स्वास्तिक और मां लक्ष्मी के चरण पादुका लगाने का सही समय, विधि और चरण चिन्ह की दिशा से जुड़ी आम गलती।

दिवाली पर मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए लोग घर के मुख्य द्वार को फूलों, रंगोली और दीपों से सजाते हैं। इसी के साथ देहली यानी घर की चौखट का पूजन करने की भी परंपरा है। मान्यता है कि साफ-सुथरी और शुभ चिह्नों से सजी देहली मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक होती है। इस दिन चौखट पर कुमकुम और हल्दी से स्वास्तिक बनाने के साथ मां लक्ष्मी के चरण चिह्न भी लगाए जाते हैं। हालांकि, चरण पादुका लगाते समय एक छोटी-सी गलती से बचना जरूरी है।

दिवाली पर कब करें देहली पूजन? दिवाली के दिन देहली पूजन शाम के समय लक्ष्मी पूजन की तैयारी के दौरान किया जाता है। घर की साफ-सफाई पूरी करने और मुख्य द्वार को सजाने के बाद चौखट का पूजन कर सकते हैं। इसके लिए प्रदोष काल का समय शुभ माना जाता है। साल 2026 में दिवाली 8 नवंबर को है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का शुभ समय शाम 5 बजकर 54 मिनट से रात 7 बजकर 50 मिनट तक बताया गया है। इसी अवधि में परिवार की परंपरा के अनुसार देहली पूजन भी किया जा सकता है। अपने शहर के पंचांग के अनुसार मुहूर्त का मिलान जरूर कर लें।

सबसे पहले चौखट को करें साफ देहली पूजन से पहले घर के मुख्य दरवाजे और उसकी चौखट को अच्छी तरह साफ करें। चौखट पर धूल-मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद वहां गंगाजल या शुद्ध जल का छिड़काव करें। चाहें तो दरवाजे पर फूलों का तोरण लगाएं और दोनों ओर दीपक जलाएं। पूजन के लिए कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फूल और दीपक की व्यवस्था कर लें। इसके बाद श्रद्धा के साथ चौखट की पूजा करें और मां लक्ष्मी से घर में सुख-समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें।

हल्दी और कुमकुम से बनाएं ये शुभ निशान देहली पूजन में स्वास्तिक का विशेष महत्व माना जाता है। चौखट के दोनों ओर या मुख्य द्वार के उचित स्थान पर कुमकुम और हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक को शुभता, मंगल और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ चाहें तो 'शुभ-लाभ' भी लिख सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर अक्षत और फूल चढ़ाएं। दीपक दिखाकर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी का स्मरण करें। धार्मिक मान्यता है कि इस तरह मंगल चिह्नों से सजा द्वार घर में शुभता का स्वागत करता है।

मां लक्ष्मी के चरण पादुका लगाते समय रखें ध्यान दिवाली पर मुख्य द्वार के पास मां लक्ष्मी के चरण चिह्न लगाने की भी परंपरा है। इन्हें लगाते समय सबसे जरूरी बात दिशा का ध्यान रखना है। मान्यता के अनुसार, मां लक्ष्मी के चरण ऐसे लगाएं कि उनके पैर घर के बाहर से अंदर की ओर आते हुए दिखाई दें। इसका भाव है कि मां लक्ष्मी घर में प्रवेश कर रही हैं। चरण पादुका लगाते समय आमतौर पर लोग जल्दबाजी में उन्हें उल्टी दिशा में चिपका देते हैं। ध्यान रखें कि पैरों का रुख बाहर की ओर नहीं, बल्कि घर के भीतर की ओर होना चाहिए।

देहली पूजन के बाद करें मां लक्ष्मी का स्वागत स्वास्तिक और चरण पादुका लगाने के बाद चौखट पर फूल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। दोनों ओर दीप रखकर घर के मुख्य द्वार को रोशनी से सजाएं। इसके बाद परिवार के साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करें। पूजा के दौरान मां लक्ष्मी से घर में धन-धान्य, सुख और शांति बनाए रखने की प्रार्थना करें। देहली पूजन केवल चौखट सजाने की परंपरा नहीं है, बल्कि यह घर में शुभता और समृद्धि के स्वागत का प्रतीक भी है।