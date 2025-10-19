Diwali : दिवाली से पहले नरक चतुदर्शी के दिन कहां निवास करती हैं मां लक्ष्मी, चेक करें दिवाली पूजन साम्रगी की लिस्ट

संक्षेप: 2025 mein diwali kab hai: कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। इस साल अमावस्या तिथि प्रदोष काल में होने पर 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है,

कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। इस साल अमावस्या तिथि प्रदोष काल में होने पर 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है, क्योंकि 20 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि मिल रही है,इसमें मां लक्ष्मी का पूजन विधान है। दीपावली के दिन सभी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी उनके घर विराजमान हों, लेकिन दिवाली से एक दिन पहले लक्ष्मी जी किन उपायों से आपके पास आती हैं, यह जान लें। स्कंदपुराण में लिखा है कि अगर दिवाली से पहले की चतुर्दशी बहुत खास होती है। इस दिन अगर कुछ उपाय किए जाएं तो मां लक्ष्मी आपके घर स्थायी निवास करती हैं। इसलिए दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन इन बातों को खास तौर पर मानना चाहिए।

स्कंदपुराण में लिखा है कि दिवाली से पहले की चतुर्दशी को तेलमात्र में लक्ष्मी निवास करती हैं और जल में गंगा मां निवास करती हैं, इसलिए इस दिन तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इसलिए इस दिन तेल लगाकर स्नान करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता। इस दिन यमराजका तर्पण यज्ञोपवीत होकर करना चाहिए। जनेऊ को दाहिने कन्धे पर करके भी किया जा सकता है । क्योकि यमराज देवता ओर पितर दोनों ही ऊंचे पदों पर स्थित हैं। इसके अलावा दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को पाने के लिए पूजा में कमल का फूल रखना चाहिए। कमल के फूलों पर मां लक्ष्मी पधारती हैं। इसलिए अगर दिवाली की पूजन सामग्री लेने जा रहे हैं, तो इन चीजों को जरूर लेकर आएं