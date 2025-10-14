Diwali date 2025: यूएस में दिवाली कब है, जानें लक्ष्मी पूजन का क्या है मुहूर्त

US mein Diwali kab: कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का पर्व मनाया जाता है। हिन्दुसमुदाय का यह बड़ा और प्रमुख पर्व है। इस दिन शाम को गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। भारत के अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर के कई देशों में लाखों लोग इस रोशनी के त्योहार को मनाते हैं।

अमेरिकी हिंदू समुदाय भी दिवाली को पूरी धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली का पर्व पांच दिन का होता है, लेकिन इस बार दिवाली का पर्व छह दिन का है। अमावस्या तिथि दो दिन होने के कारण ऐसा है। दरअसल भारत और अमेरिका में समय के अंतर होने के कारण दिवाली की तारीख आदि जानना जरूरी है। द्रिक पंचाग के अनुसार न्यूयॉर्क में दिवाली सोमवार 20 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए। अमेरिका के अलग-लअघ शहरों के टाइम जोन के हिसाब से पूजा का मुहूर्त लग -लअग हो सकता है। दिवाली की पूजा प्रदोष काल में बहुत शुभ मानी जाती है, इसलिए 20 अक्टूबर को शाम 6.40 मिनट से 8.41 मिनट का समय पूजा के लिए उत्तम है।

चूँकि भारत और अमेरिका के बीच समय काफ़ी अलग है, इसलिए कई लोग उत्तरी अमेरिका में दिवाली मनाने के लिए सही 'मुहूर्त' या सबसे शुभ समय को लेकर असमंजस में रहते हैं। अटलांटा टाइम जोने में द्रिक पंचांग के अनुसार सही समय 8.14 से 9.31तक है। वहीं शिकागो, में लक्ष्मी पूजन 7 बडे से 8.39 तक बताया गया है। आपको बता दें कि दिवाली की पूजा तीन लग्न में करना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी पूजन के लिए स्थिर लग्न और प्रदोष काल का योग सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिन लक्ष्मी पूजन के लिए कुम्भ लग्न (दिन में) दोपहर 02.36 बजे से शाम 04.07 बजे तक वृष लग्न (संध्या/रात्रि में) शाम 07.12 बजे से 09.08 बजे तक रहेगा। यह लक्ष्मी पूजन का मुख्य और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, क्योंकि इसमें स्थिर वृष लग्न एवं प्रदोष काल का सुंदर योग है। वहीं सिंह लग्न में मां लक्ष्मी का पूजन करने वाले इस दिन मध्यरात्रि 01.40 बजे से 03.54 बजे तक होता है।