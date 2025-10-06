Diwali date 20 October ya 21 October 2025 Diwali Kab hai Lakshmi Puja kab hogi Diwali 2025 : 20 या 21 अक्टूबर कब है दिवाली, जानें कब होगी लक्ष्मी पूजा, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Diwali 2025 : 20 या 21 अक्टूबर कब है दिवाली, जानें कब होगी लक्ष्मी पूजा

Diwali Kab hai: इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को मनेगी या 21 अक्टूबर को, इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। पिछले साल दो दिन दिवाली मनी थी। दरअसल पंचांग के कारण कार्तिक अमावस्या तिथि और प्रदोष काल इस साल 20 अक्टूबर को मिल रहा है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 01:02 PM
Diwali Kab hai: इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को मनेगी या 21 अक्टूबर को, इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। पिछले साल दो दिन दिवाली मनी थी। दरअसल पंचांग के कारण कार्तिक अमावस्या तिथि और प्रदोष काल इस साल 20 अक्टूबर को मिल रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को 03 बजकर 44 मिनट से होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को 05 बजकर 54 मिनट पर होगा। ऐसे में कंफ्यूजन यहीं से बन रहा है। उदया तिथि को मानने वाले 21 अक्टूबर को दिवाली की बात कह रहे हैं, कुछ पंचांगों में भी दिवाली की तिथि को लेकर भेद है, उनमें 21 अक्टूबर की दिवाली बताई गई है।

कब है दिवाली 2025 की तिथि
लेकिन कई ज्योतिषियों का मानना है कि दिवाली 20 अक्टबर को उचित है। दरअसल मां लक्ष्मी की पूजा दिवाली के दिन प्रदोष काल में होती है। दिवाली यानी कार्तिक अमावस्या का प्रदोष काल 20 अक्टूबर को मिल रहा है। इसलिए दिवाली 20 अक्टूबर को मनाना उचित कहा जा रहा है। काशी विद्वत परिषद की बैठक में भी दिवाली 20 अक्टूबर को मनाने पर फैसला लिया गया है। क्योंकि इस दिन शाम को प्रदोष काल मिल रहा है और 21 अक्टूबर को शाम को प्रतिपदा तिथि मिल रही है।

शाम 07 बजकर 08 मिनट से रात 08 बजकर 18 मिनट तक रहेगा। प्रदोष काल - शाम 05 बजकर 46 मिनट से रात 08 बजकर 18 मिनट तक, दीपावली के दिन महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने का विशेष विधान है। कहते हैं शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी का पूजन करने से स्थायी लक्ष्मी का वास होता है।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

